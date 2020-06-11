Оккупанты второй день блокируют возобновление пропуска через КПВВ на Донбассе

Сегодня оккупанты не пропустили семь человек.

Оккупанты второй день подряд блокируют возобновление пропуска граждан через контрольные пункты въезда-выезда «Марьинка» и «Станица Луганская» на линии разграничения.

Как говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел, сегодня в 11:00 пограничники из состава Объединенных сил начали пропуск лиц и транспорта через линию разграничения в КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская».

Читайте такжеНа Донбассе террористы сбросили с беспилотника гранату: ранен украинский боец

«До начала пропуска десятки людей прибыли в эти контрольные пункты, чтобы пересечь линию разграничения. У всех этих граждан имеются проблемы социально-гуманитарного характера, для решения которых им необходимо попасть на временно оккупированную территорию Украины», - сказано в сообщении.

В период работы с 11:00 до 14:00 пограничники через КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская» пропустили 7 человек. Однако оккупанты заблокировали пересечение линии разграничения этим гражданам.

10 июня четыре женщины были пропущены через КПВВ «Марьинка» в сторону временно оккупированного Донецка. Сегодня же трое из этих женщин вернулись в КПВВ «Марьинка». Они рассказали пограничникам, что все это время находились перед блокпостом российских вооруженных формирований, который те загородили противотанковыми ежами.

На мольбы женщин пропустить боевики не реагировали. Женщины, не рискнув возвращаться затемно, заночевали под открытым небом у дороги перед блокпостом.

Как сообщили трое пострадавших, четвертой женщине стало плохо, она не смогла самостоятельно отправиться в сторону контролируемой территории. При этом оккупанты даже не оказали ей медицинскую помощь.

Пограничники из состава Объединенных сил привлекли представителей Международного комитета Красного Креста для эвакуации больной женщины на контролируемую территорию.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram