Также уничтожен вертолет.

Сегодня украинские военнослужащие уничтожили 4 танка и вертолет российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

Отмечается, что в районе ответственности ОТГ "Восток" российские фашистские войска не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск на отдельных направлениях.

В частности, 8 апреля украинские защитники отбили 4 вражеских атаки.

"Наши воины уничтожили: личного состава - до 50, танков - 4, БМП - 1, ББМ - 1, артиллерийских систем - 3, АТ - 4, вертолетов - 1", - говорится в сообщении.

В ОТГ "Восток" добавили, что "очередная партия рашистов уже никогда не пойдет в наступление, не будет обстреливать мирные населенные пункты и совершать военные преступления".

Как писал УНИАН, украинские бойцы по состоянию на 8 апреля уничтожили около 19 тысяч военных РФ. Кроме того, уничтожено 700 танков и около двух тысяч боевых бронированных машин.

Россия не ведет подсчет погибших оккупантов на войне в Украине. На вопрос журналистов относительно потерь главный военком Красноярского края РФ Андрей Лысенко отказался отвечать, аргументировав это тем, что задавать такие вопросы "неприлично" и "пошло".

К тому же Россия не забирает тела погибших - это большая проблема для экологии.

8 апреля пресс-секретарь президента РФ Владимир Путин признал, что Россия несет значительные потери в Украине, и назвал это "трагедией".

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