Потери оккупантов достигли около 19 тыс. человек / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

В Генштабе озвучили свежие потери российских захватчиков с момента полномасштабного вторжения. Украинские бойцы превратили в удобрение около 19 тыс. военных РФ.

Актуальные данные по состоянию на 8 апреля опубликованы на официальной странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Потери врага в технике:

  • танков ‒ 700 единиц,
  • боевых бронированных машин ‒ 1891 ед.,
  • артиллерийских систем – 333 ед.,
  • реактивных систем залпового огня – 108 ед.,
  • средств ПВО – 55 ед.,
  • самолетов – 150 ед.,
  • вертолетов – 135 ед.,
  • автомобильной техники – 1361 ед.,
  • кораблей/катеров – 7 ед.,
  • цистерн с ГСМ –76 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 112 ед.,
  • специальной техники – 25 ед. и пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.

Потери врага / инфографика Генштаба ВСУ

Последний раз российское министерство приводило данные о своих потерях в войне против Украины 25 марта, и тогда речь шла о якобы 1351 погибших и 3825 раненых военных.

Впрочем, на днях пресс-секретарь Путин впервые с начала полномасштабного вторжения признал, что Россия несет значительные потери в Украине. В то же время он оправдал отвод войск в Киевской и Черниговской областях (как известно, проведенный с целью перегруппировки) не значительными потерями России в этих регионах, а "доброй волей".

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