В Генштабе озвучили свежие потери российских захватчиков с момента полномасштабного вторжения. Украинские бойцы превратили в удобрение около 19 тыс. военных РФ.
Актуальные данные по состоянию на 8 апреля опубликованы на официальной странице Генштаба ВСУ в Facebook.
Потери врага в технике:
- танков ‒ 700 единиц,
- боевых бронированных машин ‒ 1891 ед.,
- артиллерийских систем – 333 ед.,
- реактивных систем залпового огня – 108 ед.,
- средств ПВО – 55 ед.,
- самолетов – 150 ед.,
- вертолетов – 135 ед.,
- автомобильной техники – 1361 ед.,
- кораблей/катеров – 7 ед.,
- цистерн с ГСМ –76 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 112 ед.,
- специальной техники – 25 ед. и пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.
Последний раз российское министерство приводило данные о своих потерях в войне против Украины 25 марта, и тогда речь шла о якобы 1351 погибших и 3825 раненых военных.
Впрочем, на днях пресс-секретарь Путин впервые с начала полномасштабного вторжения признал, что Россия несет значительные потери в Украине. В то же время он оправдал отвод войск в Киевской и Черниговской областях (как известно, проведенный с целью перегруппировки) не значительными потерями России в этих регионах, а "доброй волей".