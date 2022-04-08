Более шести недель ВСУ продолжают защищать нашу страну и уничтожать оккупантов.

В Генштабе озвучили свежие потери российских захватчиков с момента полномасштабного вторжения. Украинские бойцы превратили в удобрение около 19 тыс. военных РФ.

Актуальные данные по состоянию на 8 апреля опубликованы на официальной странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Потери врага в технике:

танков ‒ 700 единиц,

боевых бронированных машин ‒ 1891 ед.,

артиллерийских систем – 333 ед.,

реактивных систем залпового огня – 108 ед.,

средств ПВО – 55 ед.,

самолетов – 150 ед.,

вертолетов – 135 ед.,

автомобильной техники – 1361 ед.,

кораблей/катеров – 7 ед.,

цистерн с ГСМ –76 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112 ед.,

специальной техники – 25 ед. и пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.

Последний раз российское министерство приводило данные о своих потерях в войне против Украины 25 марта, и тогда речь шла о якобы 1351 погибших и 3825 раненых военных.

Впрочем, на днях пресс-секретарь Путин впервые с начала полномасштабного вторжения признал, что Россия несет значительные потери в Украине. В то же время он оправдал отвод войск в Киевской и Черниговской областях (как известно, проведенный с целью перегруппировки) не значительными потерями России в этих регионах, а "доброй волей".

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