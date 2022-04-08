В Екатеринбурге люди стараются всеми способами избежать отправки на фронт.

В Екатеринбурге россияне всеми способами избегают мобилизации. Они пишут рапорты, калечат себя и скрываются. А одно из опытных подразделений спецназовцев армии РФ в полном составе отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма Мариуполя.

Такими данными поделилось Главное управление разведки Министерства обороны Украины в официальном Telegram-канале.

ГУР получило в свое распоряжение документ под названием "Результаты работы Пункта отбора на военную службу по контракту г. Екатеринбург (Центральный военный округ) в период с 28 марта по 1 апреля 2022 года". В нем сказано, что в упомянутом городе только 2 кандидата из 397 дали согласие на собеседование. Отказались и не вышли на связь — 52 и 203 человека соответственно. Со 140 мужчинами еще ведется работа.

Полученные данные свидетельствуют, что россияне крайне не заинтересованы в службе по контракту. Согласно отчету, даже на разговор о возможности подписания контракта согласилось менее 1% граждан, которые находятся в запасе. Мужчины массово прячутся и даже наносят себе увечья, лишь бы не отправляться на фронт.

Украинская разведка также рассказала об элитном подразделении российских спецназовцев, которое имеет опыт боевых действий в Сирии. Оно в полном составе отказалось от дальнейших попыток штурма Мариуполя. В период с 2 по 4 апреля группировка потеряла в битвах с ВСУ около 30 человек личного состава. После этого подразделение решило прекратить участвовать в боевых действиях.

Напомним, ранее похожей информацией поделился Генштаб в свежей сводке. По данным командования ВСУ, более 80% солдат из отдельных подразделений армии РФ отказываются продолжать воевать.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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