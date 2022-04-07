Пресс-секретарь Путина назвал это "большой трагедией".

Пресс-секретарь президента РФ Владимир Путин признал, что Россия несет значительные потери в Украине.

Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Sky News.

Журналист отметил, что Россия потеряла тысячи солдат, 6 генералов, сотни танков и спросил, не унижение ли это для РФ.

Песков возразил: "Нет, это неправильное понимание того, что происходит". Он добавил, что "почти все" было понято журналистом неправильно.

В то же время на уточняющий вопрос журналиста о том, потеряла ли РФ тысячи своих людей в этой войне, Песков сказал: "Да, у нас значительные потери, это огромная трагедия для нас".

Он оправдал отвод войск в Киевской и Черниговской областях (как известно, проведенный с целью перегруппировки) не значительными потерями России в этих регионах, а "доброй волей".

"Но насчет двух регионов, то отступление от Киева и Чернигова — это жест доброй воли во время переговоров. Это был акт доброй воли, чтобы снять напряжение с этих регионов и показать, что Россия готова создать комфортные условия для продолжения переговоров".

Как писал УНИАН, главный военком Красноярского края РФ Андрей Лысенко заявил, что Россия не ведет подсчет погибших оккупантов на войне в Украине. На вопрос журналистов относительно потерь он отказался отвечать, аргументировав это тем, что задавать такие вопросы неприлично" и "пошло".

По данным ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 6 апреля ориентировочно составили 18 600 человек.

Россия не только не называет число своих погибших солдат, но и не забирает тела погибших - это большая проблема для экологии.

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