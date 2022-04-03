Двигаться по трассе до сих пор опасно.

Житомирская трасса по 25-30 километров от столицы сегодня усеяна телами погибших и автомобилями тех, кто пытался ею выехать из Киевщины.

Фото с места опубликовало издание АрміяInform.

Дома в небольшом селе Мила на пути от Киева до Житомира с несколькими сотнями жителей изуродованы в результате обстрелов.

В начале марта Генштаб информировал, что "кадыровцы" осуществляют здесь обстрелы мирного населения.

Развлекательно-гостиничный комплекс "Бабушкин сад" - уничтожен, как и СТО и АЗС.

Двигаться по трассе пока опасно - есть вероятность наткнуться на неразорвавшиеся боеприпасы или осколки. На месте дежурят полицейские и спасатели.

Как писал УНИАН, 1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали российских оккупантов. Отступая, россияне минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

Вечером 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освободили от российских оккупантов.

В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов. При этом весь мир смог увидеть, на какие зверства способны российские оккупанты.

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