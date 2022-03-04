По информации главы Киевской ОГА, из Бучанского района готовят эвакуацию людей.

Наиболее опасные направления на сегодня на Киевщине - это Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, Макаров, а также север Вышгородского района.

Об этом говорится в сообщении председателя Киевской областной государственной администрации Алексея Кулебы относительно оперативной ситуации в области.

Он отметил, что ситуация в области остается напряженной, и проинформировал об обстановке в районах.

"Бучанский район. Ситуация под контролем, но напряженная. Макаров находится под постоянным обстрелом. Буча, Ирпень, Гостомель – ночью велись бои. Враг расположил технику вдоль Немешаевской громады, Михайловской Рубежовки, сел Мила и Бузовая. Сейчас в районе готовятся к эвакуации людей и доставке гуманитарной помощи", - отметил он.

В Бориспольском районе все громады находятся под контролем. Коммунальные службы и объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. Укрепляются границы района.

В Фастовском районе все 9 громад под контролем. В селе Бышев в результате взрыва есть 4 раненых и один человек погиб. Причины взрыва устанавливаются. В районе продолжается отработка диверсантов захватчиков. Объекты критической инфраструктуры работают в привычном режиме, услуги населению предоставляются в полном объеме.

В Белоцерковском районе ситуация остается контролируемой. Ночью обстрелов не было, идет противодействие диверсантам. Перебоев с подачей электроэнергии, воды и газа не зафиксировано. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Активизировалось волонтерское движение для оказания помощи военным и населению.

"Вышгородский район. Ситуация напряженная, но контролируемая. Север района остается оккупированным врагом. Полесская, Дымерская, Иванковская громады на грани гуманитарной катастрофы. Идет постоянная перегруппировка сил захватчика. В район поступает гуманитарная медицинская и продуктовая помощь. В захваченный Дымер смогли передать медикаменты для местной больницы и населения", - сообщил Кулеба.

В Броварском районе зафиксировано передвижение вражеской техники на севере и юго-востоке района. На территорию Барышевской громады зашла вражеская техника. В результате вчерашних обстрелов в с. Русанов Великодымерской громады разрушено около 20 частных жилых домов. В населенном пункте также отсутствует электро-, газоснабжение и связь. 3 марта совместными усилиями Броварской районной военной администрации и Великодымерской громады проводилась эвакуация населения с. Русанов. В некоторых населенных пунктах района отсутствует энергоснабжение и вода. Объекты критической инфраструктуры работают в привычном режиме, услуги населению предоставляются в полном объеме.

В Обуховском районе ситуация контролируемая, все территориальные громады под контролем. Продолжается работа по восстановлению поврежденной инфраструктуры и оказанию необходимой помощи населению.

По словам Кулебы, захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливают жилые массивы и критическую инфраструктуру. Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах Киевщины продолжается борьба с диверсионными группами.

Власти области занимаются доставкой гуманитарной помощи в громады, которые в ней нуждаются.

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