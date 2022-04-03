Он подчеркивает, что "бучанская резня - это очередное доказательство того, что режим Владимира Путина ничем не отличается от режима Адольфа Гитлера".

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий подчеркивает, что "бучанская резня" навсегда войдет в перечень самых страшных преступлений против человечества.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Фотографии из Бучи и Ирпеня шокируют. Это город мертвых. Сотни зверски замученных и расстрелянных мужчин, изнасилованные и убитые женщины. Мертвые дети. Чем объяснить это преступление? Результатом пребывания под Киевом неуправляемой орды молодых дикарей-мародеров? Нет. Это сознательная политика российского командования, базирующаяся на приказах безумного диктатора", - подчеркнул Радуцкий.

Парламентарий отметил, что с начала войны никто не мог понять, о какой "денацификацию" твердит Путин".

"Что это вообще такое? Теперь весь мир увидел, что денацификация - это геноцид украинского народа, уничтожение большинства жителей Украины. Это делается не тайно, не скрываясь, а демонстративно. Именно поэтому улицы Бучи завалены трупами. Чтобы те, кто остался, даже не думал о неповиновении", - написал депутат.

Он подчеркнул, что "бучанская резня - это очередное доказательство того, что режим Владимира Путина ничем не отличается от режима Адольфа Гитлера".

"Очень надеюсь, что бучанская резня заставит наконец проснуться политиков, которые были "нейтральными" и тихонько подыгрывали Путину. Мир столкнулся с новой реинкарнацией нацизма - теперь это российский империализм, который снова пытается уничтожить цивилизацию и ее ценности", - отметил Радуцкий.

Депутат добавил, что присоединяется к позиции министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Последствиями злодеяний Кремля под Киевом должен стать новый пакет действительно адских санкций против путинской России. Он должен включать полное эмбарго на нефть, газ, уголь, закрытия всех портов для российских судов и товаров, стопроцентное отключение всех российских банков от SWIFT", - подчеркнул он.

Кроме того, добавил депутат, Украине нужно мощное и современное оружие.

"Бучанская резня - это то, что может завтра произойти в Прибалтике, Польше или Финляндии, а послезавтра - в Чехии или Восточной Германии. Путинское зло питается кровью и новыми преступлениями, и всем нам нужно раз и навсегда остановить его в Украине", - подчеркнул Радуцкий.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны G7 ужесточить санкции против России за "бучанскую резню".

Освобождение Бучи: что известно

1 апреля Мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали российских оккупантов. Отступая, россияне минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов и российских пособий.

Вечером 2 апреля заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освободили от российских оккупантов.

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