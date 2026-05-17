В Москве и Московской области в ночь на 17 мая было неспокойно. В этот раз беспилотники посетили завод микроэлектроники "Ангстрем" и объект "Транснефти" в Зеленограде (Москва, за пределами МКАД), наливную станцию "Солнечногорская" (с. Дурикино, Подмосковье), которая хранит и транспортирует нефтепродукты, МКБ "Радуга", разрабатывающее крылатые ракеты и другое ракетное вооружение (населенный пункт Дубна, Подмосковье), один из крупнейших аэропортов РФ - Шереметьево... Однако панические реакции москвичей не нашли эмпатии со стороны других россиян.

И пока результаты утренней побудки в Москве и Московской области накапливаются, посмотрим на первопричины случившегося.

7 мая "Левада-центр" опубликовал материал: "Конфликт с Украиной в апреле 2026 года: внимание, поддержка российских вооруженных сил, мнение о необходимости переговоров", в котором представил дозволенные цифры на указанную тему. Так вот. Больше всех поддерживают действия российских войск в Украине:

• Москва – 75% (определенно да – 42%, скорее да – 33%);

• Лица 55 лет и старше – 77% (48 + 29);

• Лица, потребляющие информацию из телевизора – 77% (45+32).

В среднем по РФ: 69% (38+31).

Больше всех поддерживают продолжение войны (!), а не переговоры:

• Москва – 54% (определенно война – 33%, скорее война – 21%);

• Лица 55 лет и старше – 36% (24 + 12);

• Лица, потребляющие информацию из телевизора – 35% (23+12).

В среднем по РФ: 28% (18+10).

То есть, уровень безоговорочной поддержки продолжения войны в Москве – почти в два раза выше, чем в среднем по РФ.

Опустим сейчас тот факт, что под "переговорами" дорогие россияне в массе подразумевают выполнение их хотелок. Факт в том, что дорогие москвичи (которые не воюют), в два раза больше жаждут чьих-то смертей без всяких условий. Причем, дорогие москвичи, по факту, радостно отправляют на смерть не только украинцев, но и своих сограждан, которых погибает и калечится в разы больше.

Поэтому эти цифры поясняют, почему всхлипы москвичей: "За что? Да, как так-то?" высмеивают не только в Украине, не только во всех сопредельных странах, но и в российских регионах.

Теперь дорогие москвичи увидели и услышали краешек войны. Прямо из окна, не через телевизор.

Реакция - предсказуемо разная. Кто-то теснее сплотится вокруг тушки Путина. Но явно будет и другая реакция...

По сути, те, кто принял решение публиковать вышеназванные цифры (популярно мнение, что конкретно эти опросы модерирует ФСБ), показывают всему миру и, прежде всего, самой России, где находится ключ к окончанию войны.