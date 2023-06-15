Выше по течению, когда Каховское водохранилище опустеет, возникнет совершенно новый ландшафт, который потенциально может создать возможности для украинских сил.

Разрушение Каховской дамбы лишило украинские войска возможности форсировать Днепр для поддержки контрнаступления, однако эта выгода для Кремля может быть недолгой.

Как сообщает Bloomberg, ниже плотины вода уже начала отступать и в конечном итоге река вернется реку в прежнее состояние, хоть и с новыми препятствиями, такими как выброшенные на берег мины и мусор. При этом выше по течению, когда бассейн Каховского водохранилища опустеет, возникнет совершенно новый ландшафт, который потенциально может создать возможности для украинских сил.

Плотина была разрушена как раз в тот момент, когда украинские войска начали контрнаступление. Как отмечает Bloomberg, Днепр является важнейшей особенностью поля боя, обеспечивая защиту войск, противостоящих друг другу на большей части его южной части, и создавая серьезную логистическую проблему для украинских стратегов.

Конечная протяженность этого барьера будет зависеть от того, насколько сильно повреждена плотина, а также от ила, скопившегося на дне водохранилища с момента строительства плотины в 1956 году.

Отмечается, что, поскольку наводнение на данный момент устранило любую угрозу со стороны Днепра, российское командование передислоцировало войска с позиций вдоль реки для укрепления обороны дальше на восток.

"В то же время если водохранилище полностью опустеет, Днепр между Новой Каховкой и Запорожьем будет гораздо меньшим препятствием для сил, стремящихся пересечь его, со средней глубиной около 3 метров вместо 16,5. Расстояние, которое потребуется украинским силам для пересечения к северу от дамбы, также резко сократится, с максимальных 23 километров до примерно одного", - отмечает Bloomberg.

Ранее дамбы на Днепре уже взрывали

Издание также напоминает, что дамбы на реке дважды взрывались во время Второй мировой войны в рамках оборонительных операций, хотя обе эти тактики в конечном итоге потерпели неудачу.

В 1941 году советский диктатор Иосиф Сталин взорвал первую плотину на реке, которую он построил всего девятью годами ранее недалеко от Запорожья, чтобы замедлить приближение немецких войск. В результате наводнения погибло от 20 000 до 100 000 человек, в том числе утонули советские войска, которых вовремя не предупредили.

Немцы восстановили плотину во время оккупации, прежде чем снова взорвать ее в 1943 году, когда они использовали Днепр для усиления линии обороны от массированного контрнаступления советских войск.

Контрнаступление ВСУ и подрыв Каховской ГЭС

В начале июня украинские войска начали продвижение по линии фронта. Пока что это не широкомасштабное контрнаступление, а скорее "прощупывание" слабых мест врага.

14 июня Генштаб отчитывался о продвижении ВСУ на расстояние от 200 метров до 1,4 км, бои продолжались в районах населенных пунктов Макаровка, Новоданиловка и Новопокровка.

6 июня россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС, вследствие чегобыли затоплены огромные площади и десятки населенных пунктов.

Как отмечали в Минобороны, россияне сделали это с целью замедлить контрнаступление Сил обороны Украины на Запорожском направлении, а также высвободить резервы с целью перебросить их на другие направления.

В то же время уровень воды в Херсонской области продолжает снижаться, вода понемногу отступает от населенных пунктов.

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