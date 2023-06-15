Разрушение Каховской дамбы лишило украинские войска возможности форсировать Днепр для поддержки контрнаступления, однако эта выгода для Кремля может быть недолгой.
Как сообщает Bloomberg, ниже плотины вода уже начала отступать и в конечном итоге река вернется реку в прежнее состояние, хоть и с новыми препятствиями, такими как выброшенные на берег мины и мусор. При этом выше по течению, когда бассейн Каховского водохранилища опустеет, возникнет совершенно новый ландшафт, который потенциально может создать возможности для украинских сил.
Плотина была разрушена как раз в тот момент, когда украинские войска начали контрнаступление. Как отмечает Bloomberg, Днепр является важнейшей особенностью поля боя, обеспечивая защиту войск, противостоящих друг другу на большей части его южной части, и создавая серьезную логистическую проблему для украинских стратегов.
Конечная протяженность этого барьера будет зависеть от того, насколько сильно повреждена плотина, а также от ила, скопившегося на дне водохранилища с момента строительства плотины в 1956 году.
Отмечается, что, поскольку наводнение на данный момент устранило любую угрозу со стороны Днепра, российское командование передислоцировало войска с позиций вдоль реки для укрепления обороны дальше на восток.
"В то же время если водохранилище полностью опустеет, Днепр между Новой Каховкой и Запорожьем будет гораздо меньшим препятствием для сил, стремящихся пересечь его, со средней глубиной около 3 метров вместо 16,5. Расстояние, которое потребуется украинским силам для пересечения к северу от дамбы, также резко сократится, с максимальных 23 километров до примерно одного", - отмечает Bloomberg.
Ранее дамбы на Днепре уже взрывали
Издание также напоминает, что дамбы на реке дважды взрывались во время Второй мировой войны в рамках оборонительных операций, хотя обе эти тактики в конечном итоге потерпели неудачу.
В 1941 году советский диктатор Иосиф Сталин взорвал первую плотину на реке, которую он построил всего девятью годами ранее недалеко от Запорожья, чтобы замедлить приближение немецких войск. В результате наводнения погибло от 20 000 до 100 000 человек, в том числе утонули советские войска, которых вовремя не предупредили.
Немцы восстановили плотину во время оккупации, прежде чем снова взорвать ее в 1943 году, когда они использовали Днепр для усиления линии обороны от массированного контрнаступления советских войск.
Контрнаступление ВСУ и подрыв Каховской ГЭС
В начале июня украинские войска начали продвижение по линии фронта. Пока что это не широкомасштабное контрнаступление, а скорее "прощупывание" слабых мест врага.
14 июня Генштаб отчитывался о продвижении ВСУ на расстояние от 200 метров до 1,4 км, бои продолжались в районах населенных пунктов Макаровка, Новоданиловка и Новопокровка.
6 июня россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС, вследствие чегобыли затоплены огромные площади и десятки населенных пунктов.
Как отмечали в Минобороны, россияне сделали это с целью замедлить контрнаступление Сил обороны Украины на Запорожском направлении, а также высвободить резервы с целью перебросить их на другие направления.
В то же время уровень воды в Херсонской области продолжает снижаться, вода понемногу отступает от населенных пунктов.