Враг взорвал Каховскую ГЭС, чтобы замедлить продвижение украинских воинов, считает Коваленко.

Россияне взорвали Каховскую ГЭС, надеясь замедлить контрнаступление Сил обороны Украины на Запорожском направлении. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что еще 4 июня – за два дня до подрыва оккупантами ГЭС – украинские воины освободили Новодаровку.

"То есть, это – процесс активизации наших действий на Запорожском плацдарме. Когда началась активизация наших действий на Запорожском плацдарме, российское командование поступило так, как могло поступить командование закостеневшего неэволюционированного постсоветского элитарного организма, а именно оно сделало вывод: если началось движение в Запорожской области, не исключено аналогичное движение по направлению к левобережью Херсонской области, то есть есть угроза высадки десанта, форсирования Днепра, и начала контрнаступательных действий Сил обороны Украины уже на левом берегу. Поэтому и был отдан этот панический приказ о подрыве Каховской ГЭС", – рассказал эксперт в эфире телеканала FREEДОМ.

Коваленко предполагает, что так российское командование хотело минимизировать эффект от форсирования Днепра украинскими защитниками. По его словам, россияне прекрасно понимали, что не смогут его отменить – только отсрочить.

"Но эта отсрочка грозила колоссальными потерями: колоссальный вред экологии, колоссальный вред гуманитарного характера, гибель большого количества гражданского населения, не говоря уже о российских оккупантах на левом берегу за первой линией обороны. Но тогда они действовали именно хаотично и панически, ожидали с двух сторон серьезного удара", – подчеркнул эксперт.

Обозреватель отметил, что уровень воды начал постепенно снижаться, однако следует дождаться просыхания грунтов – до того момента говорить о любой перспективе действий на том направлении не приходится.

"В общем, россияне только ухудшают свое положение на этом плацдарме. Временно ситуативно они улучшили свое положение, но постепенно их облегченность сходит на нет вместе с высокой водой", – резюмировал Коваленко.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня 2023 года российские оккупационные войска совершили тяжкое военное преступление – взорвали Каховскую ГЭС. В результате теракта начался неконтролируемый спуск воды, под воду ушли десятки населенных пунктов. Подрыв Каховской ГЭС стал одной из крупнейших рукотворных катастроф в Европе за последние десятилетия.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что цель подрыва Каховской ГЭС россиянами очевидна – враг высвободил резервы для того, чтобы перебросить их на другие направления. Россияне уже перемещают с Херсонского направления свои подразделения – в частности, подразделения морской пехоты, воздушно-десантных войск и 49 армии.

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