Импровизированная эскадрилья сбила уже десятки беспилотников, используя тактики времен Первой и Второй мировых войн.

Украинские летчики на "Яках" с винтовками охотятся на российские дроны. Эта тактика не нова, но до сих пор результативна, пишет The Wall Street Journal.

В этом месяце на сельской взлетной полосе приземлился потрепанный советский самолет Як-52. Из кабины вышли двое украинских асов - 56-летний пилот и 38-летний стрелок с винтовкой. Они входят в состав 11-й армейской авиационной бригады, которая уничтожает российские беспилотники, терроризирующие фронт и гражданские города.

По словам заместителя командира бригады полковника Николая Лихацкого, только за прошлый год эта пара совершила около 300 боевых вылетов и сбила почти половину из 120 дронов, ликвидированных подразделением.

Как работает эскадрилья

Используются двухместные учебные самолеты Як-52, которые взлетают в течение 15 минут после обнаружения цели.

Самолеты не имеют радара, поэтому действуют только днем и при визуальном контакте.

Стрелок выдвигается из кабины и открывает огонь из винтовки на расстоянии 60-90 метров от дрона.

Иногда пилоты даже используют крылья своих самолетов, чтобы сбить беспилотник с курса.

"Сейчас есть такие замечательные новые технологии, но я все еще выдвигаюсь из кабины, стреляя по беспилотникам из дробовика", - говорит стрелок с позывным "Ниндзя", бывший автомеханик.

Цели и тактика врага

Основные цели украинских экипажей: разведывательные "Орлан" и "Зала" и ударные "Шахеды". Як-52 летает быстрее большинства пропеллерных дронов, что позволяет брать их на преследование.

Однако россияне совершенствуют свои аппараты - например, ставят камеры на "Орланы", чтобы те могли обнаруживать самолеты и маневрировать для уклонения. Британские пилоты использовали эту тактику во Второй мировой войне против немецкой V-1, которая считается первой в мире ракетой.

По данным Лихацкого, действия эскадрильи обеспечивают 10-12% от всех перехватов дронов в Украине в типичный день. В прошлом месяце около 11% дальнобойных беспилотников РФ смогли прорваться сквозь украинскую ПВО.

Впрочем, риски для экипажей огромны: самолеты "Як" летают близко к фронту и становятся мишенью для российских ракет. В июле командир эскадрильи Константин Оборин погиб во время ракетного удара по ангару.

Охота на вражеские дроны

Как сообщал УНИАН, с распространением на поле боя оптоволоконных дронов, которые не поддаются подавлению средствами РЭБ, и украинцы, и россияне ищут безопасные способы их физического уничтожения. По данным Business Insider, теперь и у украинцев, и у россиян появляются новые винтовочные пули, способные разбрасывать осколки для уничтожения дронов с большего расстояния, чем дробовики.

