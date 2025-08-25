Мужчины чаще планируют переезд за границу, чем женщины.

Почти половина украинских ІТ-специалистов думают о переезде за границу (48%), в то же время такая же доля айтишников планирует остаться в Украине. Об этом говорится в исследовании веб-портала об IT-отрасли Украины DOU.

"Активно планируют переезд 14%: 2% будут переезжать в ближайшее время, а 12% планируют уехать, когда откроют границы. 26% айтишников думают об эмиграции, но пока ничего не делают. Еще 8% хотели бы поехать за границу на некоторое время и потом вернуться", - говорится в исследовании.

В то же время доля тех, кто не планирует никуда ехать, такая же, как доля тех, кто думает об эмиграции: 48%. 14% из них точно не собираются никуда уезжать, а у 27% сейчас нет таких планов. Еще 7% айтишников уже вернулись из-за границы.

Мужчины чаще планируют переезд за границу

Отмечается, что существенно отличаются планы мужчин и женщин. Мужчины активнее планируют эмигрировать: 16% из них активно планируют переезд против 5% женщин. Также 29% мужчин думают о переезде, однако пока ничего не делают, а среди женщин таких 19%.

Молодежь до 25 лет (53%) чаще хотела бы поехать за границу, чтобы пожить за границей и вернуться. Старшие айтишники возрастом более 25 лет реже планируют возвращаться из-за границы.

Согласно исследованию, украинцы на западе страны несколько реже планируют выезжать. Во Львове, Тернополе, Ровно, Черновцах, Луцке и Хмельницком активно планируют эмигрировать менее 12% айтишников. В то же время ІТ-специалисты с востока и юга (Днепр, Одесса, Николаев) чаще планируют выезд (15-20%).

Сколько планируют вернуться

Почти половина айтишников (42%) еще не определились, вернутся ли в Украину. В то же время 37% не планируют возвращаться, а 20% хотят вернуться. Чаще всего планируют вернуться те, кто сейчас живет в Венгрии (42%), Хорватии (37%) и Румынии (36%).

Реже планируют вернуться те, кто переехал за океан (8% планируют вернуться из Канады, 10% - из США). Среди европейских стран реже всего планируют возвращаться из Кипра (4% тех, кто там сейчас живет), Чехии и Португалии (по 9%), Германии (13%) и Испании (15%).

Причины эмиграции

"Среди основных причин выезда из Украины и невозвращения из-за границы - риски безопасности. Войну и поиск безопасного места для жизни назвали 65% тех, кто сейчас в Украине, но хотел бы уехать, и 67% тех, кто сейчас за границей и не планирует возвращаться. Страх мобилизации - 65% и 55%", - говорится в исследовании.

Также важными факторами стало недоверие к украинской власти и государству (69% и 56%) и желание баланса и спокойствия в жизни (64% и 41%).

Украинский рынок IT - что известно

В июле стало известно, что средняя зарплата украинского айтишника в Польше составляла 3,5 тыс. долларов (более 145 тыс. грн). Тогда сообщалось, что среди айтишников, которые переехали, больше всего опытных работников со значительным опытом - обычно более 5 лет, и специалистов с опытом работы от 2 до 5 лет.

Ранее сообщалось, что в 2024 году 31 IT-компания в Украине наняла почти 3 тысячи "джунов", то есть специалистов без опыта работы или с опытом менее года.

