Аналитик объяснил, почему эти страны должны идти дальше, чтобы противостоять угрозам РФ.

Подписание Северо-Вудской декларации Великобританией и Францией является важным шагом в отношении их ядерных сил. Впервые Лондон и Париж подтвердили, что любая чрезвычайная угроза не только для их стран, но и для Европы в целом, не останется без ответа. Как пишет аналитик по вопросам политики в Европейском политическом центре в Брюсселе Юрай Майцин для Euractiv, это мощный сигнал солидарности и заверения союзников, однако он появился тогда, когда Россия усиливает свою ядерную позицию.

"В этом контексте Лондон и Париж должны теперь подкрепить свое обещание конкретными действиями, чтобы противодействовать растущей российской ядерной угрозе, в частности, ее расширению тактического арсенала вблизи границ НАТО", - считает автор материала.

По словам аналитика, война РФ против Украины и ее открытые угрозы применения ядерного оружия против государств, которые даже не имеют такого вооружения, свидетельствуют о том, что ядерное оружие остается главным элементом стратегии запугивания и принуждения Кремля.

"В этом контексте Декларация Нортвуда имеет целью не оставить Москве никаких сомнений относительно готовности Великобритании и Франции применить свои ядерные арсеналы для сдерживания любой агрессии против Европы.Но в отличие от России, обе страны придерживаются в основном стратегических ядерных доктрин, направленных на сдерживание экзистенциальных угроз с помощью дальнобойного оружия большой мощности, предназначенного для использования только в экстремальных обстоятельствах, что исключает любое использование ядерного оружия на поле боя", - подчеркнул Майцин.

В то же время аналитик напомнил, что РФ придерживается более гибкой ядерной позиции, полагаясь на тактическое ядерное оружие театра военных действий, а именно боеголовки меньшей мощности, запугивание или эскалацию конфликтов на своих условиях.

"На практике, если Россия атакует союзника НАТО на восточном фланге, она может решить применить тактическое ядерное оружие низкой мощности против военной цели, такой как немецкая бригада, дислоцированная в Литве, или другое подразделение усиленного передового присутствия (eFP). Целью России будет не военная победа, а политический паралич, чтобы сдержать коллективную реакцию и заставить НАТО колебаться под угрозой ядерного оружия", - предположил эксперт.

Аналитик считает, что в серой зоне между обычной войной и полномасштабным ядерным конфликтом РФ имеет больше вариантов, чем НАТО.

"Соединенные Штаты продолжают разворачивать гравитационные бомбы B61 в Европе и, по сообщениям, вернули их в Великобританию. Но, несмотря на постоянную модернизацию, это оружие все больше устаревает: его доставляют самолеты, летящие близко к целевым районам, что делает его уязвимым для современных систем противовоздушной обороны", - подчеркнул Майцин.

Также автор материала напомнил, что РФ может запускать ядерные ракеты малой мощности из глубины своей территории, тогда как Франция и Великобритания рассчитывают только на стратегические ядерные силы. Речь идет о системах большой мощности, которые не предназначены для ограниченного использования и поэтому не могут надежно сдерживать тактические ядерные угрозы РФ.

"Решение для Европы может заключаться в повышении ее собственной гибкости и проактивной позиции. Первым шагом к достижению этой цели должно стать проведение Францией и Великобританией совместных ядерных учений с участием их союзников с восточного и северного флангов НАТО. Париж также должен создать передовые хранилища и инфраструктуру поддержки для своих самолетов с ядерным оружием и крылатых ракет с ядерными боеголовками в ключевых союзных государствах, таких как Польша или Швеция, в сочетании с периодическими учениями по развертыванию", - добавил аналитик.

Майцин пишет, что основной проблемой в этом вопросе является асимметрия. Россия готова ограниченно применять ядерное оружие для принуждения и контроля эскалации, в то же время Франция и Великобритания придерживаются доктрин, направленных на сдерживание на экзистенциальном уровне. Поэтому, по словам эксперта, такая неотовидность делает Европу уязвимой.

"Декларация Нортвуда является положительным политическим сигналом, но если за ней не последуют надежные возможности и адаптация доктрин, этого будет недостаточно, чтобы убедить Москву в том, что Европа действительно готова", - подытожил автор публикации.

Ранее издание Reuters писало, что Россия, похоже, готовится к испытанию ракеты с ядерным зарядом. Речь идет о ракете 9М730 "Буревестник", которая, по словам Путина, "неуязвима" для нынешних и будущих систем противоракетной обороны.

В то же время журналисты рассказали, что "Буревестник" имеет плохую историю испытаний. Из 13 известных испытаний только два были частично успешными.

Также стало известно, что ученые-ядерщики из Ирана тайно посещали Россию. По информации Financial Times, все члены иранской делегации прибыли в Москву по дипломатическим паспортам, часть из которых была пронумерована последовательно и выдана всего за несколько недель до поездки.

"Вызывает беспокойство, что такие люди могут проводить подобные встречи в России, учитывая состояние отношений между Россией и Ираном. Независимо от того, делятся ли россияне компонентами, или технологиями, - Организация оборонных инноваций и исследований будет применять это именно в работе над ядерным оружием", - отметил Пранай Вадди, который до января 2025 года занимал должность старшего директора по нераспространению в Совете национальной безопасности США.

