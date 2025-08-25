Орхидеи способны радовать обильным цветением, если разместить их в правильном уголке дома

Орхидеи - одни из самых изысканных комнатных растений, однако их уход часто вызывает трудности. Чтобы растение выпускало здоровые цветоносы и дольше сохраняло декоративность, важно правильно выбрать место в доме.

Где лучше всего держать орхидеи - правило экспертов

Как пишет Express, слишком яркое солнце может обжечь листья, а нехватка света приведёт к ослаблению и увяданию. Специалисты Королевского садоводческого общества Великобритании советуют ставить орхидеи на подоконники, выходящие на север или восток. Но нужно следить, чтобы окно не продувалось холодным сквозняком - резкие перепады температуры способны вызвать сброс листьев.

Как поливать орхидею правильно

Что касается полива, орхидеи предпочитают регулярное опрыскивание мягкой водой. Лучший вариант - дождевая, но подойдёт и кипячёная. Жёсткая водопроводная вода с высоким содержанием кальция и магния постепенно повреждает корни. Кроме того, нельзя оставлять растение в стоячей воде - это приведёт к загниванию.

Эксперты также напинают, что для выращивания орхидей используется не обычная земля, а специальная кора, которая обеспечивает воздухообмен и правильный уровень влаги.

Не менее важно и своевременное обрезание. Делать это следует чистыми инструментами: когда последний бутон засох, можно укоротить цветонос чуть выше почки либо срезать его у основания. Такой приём помогает растению направить силы на формирование корней и листьев. Полностью удалять стебель стоит лишь тогда, когда он полностью высох и стал коричневым.

