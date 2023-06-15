На Бердянском направлении бои продолжаются в районе села Макаровка.

Контрнаступление украинских сил продолжается сейчас на Бердянском и Бахмутском направлениях, сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев утром 15 июня. В то же время Институт изучения войны писал, что предыдущие сутки ВСУ вели наступление на трех участках фронта и имели подтвержденные успехи.

На Бердянском направлении бои продолжаются в районе села Макаровка. Также бои продолжаются в районах сел Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области.

"На Бахмутском направлении подразделения ВСУ вели штурмовые действия на направлениях Раздоловка - Краснополовка и Берховка - Ягодное, имели успех. Там, где украинские воины обороняются - ни одной позиции не потеряно", - сказал Андрей Ковалев.

Контрнаступление ВСУ - главное

14 июня 2023 года Генштаб отчитывался о продвижении ВСУ на расстояние от 200 метров до 1,4 км и освобождении около 3 квадратных километров за последние три дня. Указывалось, что бои продолжались в районах населенных пунктов Макаровка, Новоданиловка и Новопокровка.

В то же время аналитики и эксперты отмечают, что пока речь не идет о широких контрнаступательных действиях - украинские силы скорее разведывают оборону врага на "слабые места".

Во время таких заданий ВСУ тоже несут потери, хотя и не такие большие, как оккупанты, отметил главный сержант 47-й бригады Валерий Маркус.

Проблемой для дальнейшего продвижения ВСУ, по мнению военных и аналитиков, может стать оборонительная линия россиян на Запорожском направлении. Кроме того, в Минобороны констатируют, что ВСУ пока не выходят на паритет вооружения из РФ.

О проблеме по оружию уже заявляли в 37-й бригаде, хотя украинские бойцы настроены освобождать от врага всю территорию Украины. Тогда военные жаловались, что французские легкие танки им приходилось пристраивать сзади колонн из-за своей уязвимости перед вражеским артиллерийским огнем.

На Западе каких-то прогнозов относительно перспектив украинского контрнаступления не делают. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, еще рано говорить, станет ли эта операция ВСУ поворотной в войне. Тогда как аналитики утверждают, что оценить успехи продвижения украинской армии можно за недели, а то и месяцы.

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