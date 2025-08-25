Презентация ожидается в сентябре 2026 года.

Марк Гурман, авторитетный журналист из Bloomberg, поделился новыми инсайдами о первом складном смартфоне Apple. По его словам, разработка этого iPhone идет полным ходом, а его официальный анонс состоится уже в следующем году.

Девайс станет аналогом современных моделей Fold – он будет раскрываться по принципу книги, предлагая пользователям 5,5-дюймовый внешний экран и 7,8-дюймовый внутренний.

Также первый складной iPhone будет оснащен фирменным сотовым модемом C2 и сразу четырьмя камерами: двумя на задней панели, одной фронтальной на внешнем экране и еще одной на внутреннем большом дисплее. В качестве биометрии Apple выбрала Touch ID, встроенный в кнопку питания на боковой панели, вместо Face ID.

Видео дня

Аналитик Мин-Чи Куо ранее также заявлял, что толщина такого Apple iPhone должна составить ~5,5 мм – это будет самый тонкий iPhone и одно из самых тонких устройств Apple в истории. Именно поэтому устройство останется без слота под SIM-карту.

Apple собирается позиционировать складное устройство как часть линейки iPhone 18. Его цена составит около 2000 долларов (~82 000 грн).

Если ничего не изменится, презентация новых iPhone состоится 9 сентября. По слухам, все модели iPhone 17 получат новую 24-мегапиксельную селфи-камеру, а Plus-версию iPhone заменят новой супертонкой моделью.

Также Apple, по слухам, работает над бюджетным MacBook на базе процессора от iPhone и сразу семью носимыми устройствами – первое выпустят уже этой осенью.

Вас также могут заинтересовать новости: