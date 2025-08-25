Певец поздравил возлюбленню с важным днем.

Известный украинский певец Павел Зибров трогательно обратился к своей жене Марине.

Сегодня, 25 августа, возлюбленная артиста празднует свой день рождения. По случаю праздника Павел Николаевич опубликовал совместные фото с именинницей в своем Instagram и поздравил ее.

"Маринка, моя родная, моя единственная, самая лучшая в мире! Поздравляю тебя с днем рождения, моя любимая жена, моя половинка, без которой я не представляю своей жизни. Ты для меня - все: мой день и моя ночь, мой праздник, моя победа, мое вдохновение и мои мечты. Ты режиссер моей жизни, та, кто пишет лучший сценарий уже 31 год. Я искренне благодарен тебе за твою мудрость, нежность, любовь, талант, дальновидность и то тепло, которым ты наполняешь наш дом. Все эти годы я прислушивался к твоим советам и видел, как все складывается наилучшим образом, именно так, как ты чувствовала", - написал Зибров.

Исполнитель также добавил, что благодарен жене и за общую дочь Диану, которая сейчас работает со звездным отцом.

"Я бесконечно благодарен тебе за лучший подарок, самое большое сокровище - нашу дочь Диану, которая с каждым годом расцветает и за это я склоняю голову перед тобой. Желаю тебе, моя Марина, крепкого здоровья, безграничного счастья, тепла в душе, мира в сердце и в стране. Пусть каждый день в нашем доме царят радость, гармония и любовь! С тобой жизнь - это музыка, а ты - ее лучшая мелодия. Люблю безгранично", - подчеркнул Павел.

К слову, Зибров сыграл свадьбу с Мариной в 1994 году. У супругов есть общая дочь Диана. Также у Павла есть старший сын от предыдущих отношений.

