Теперь войска, стоявшие вдоль Днепра, можно перебросить на другие направления.

Российское командование начало перебрасывать войска с левого берега Днепра возле Херсона на другие направления. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что это указывает на главную цель подрыва Каховской ГЭС.

"По имеющейся информации стало известно, что противник осуществляет перемещение своих наиболее боеспособных частей с Херсонского направления, это прежде всего подразделения морской пехоты, Воздушно-десантных войск и 49 армии", - сообщила она.

По словам Маляр, высвобожденные военные резервы враг перебрасывает на Бахмутское и Запорожское направления, где сейчас оккупанты несут большие потери.

"Поэтому, становится очевидной цель подрыва Каховской ГЭС россиянами. Так, учитывая собственные потери и ограниченность в резервах, тем самым понимая неспособность сдержать украинское наступление на разных направлениях, командование российских оккупационных войск решило "сузить" возможную географию активных действий ВСУ", - отметила Маляр.

По ее словам, подрыв Каховской ГЭС очевидно осуществлялся из расчета не допустить проведения наступления Силами обороны Украины именно на Херсонском направлении. Кроме того, замминистра считает, что разрушением Каховской ГЭС российское руководство пытается отвлечь часть сил и ресурсов Украины на ликвидацию техногенной катастрофы, тем самым сделать невозможным освобождение левобережной части Херсонской области.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

Как известно, ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции. В то же время в Кремле это опровергают и пытаются обвинить в подрыве "киевский режим".

Вследствие подрыва Каховская ГЭС уничтожена и восстановлению не подлежит. В зоне подтопления находятся около 80 населенных пунктов.

Разведка Украины, СБУ собирают доказательства того, что плотину разрушили российские оккупанты. В Главном управлении разведки Украины уже сообщили, что россияне взорвали дамбу дистанционно и есть относительно этого есть доказательства.

Также украинская разведка опубликовала аудиозапись разговора, как утверждается, между двумя российскими солдатами, которой также подтверждается, что российские силы организовали разрушения на ГЭС.

Кроме того, уже есть свидетельства, что оккупанты на Херсонщине знали о предстоящем теракте на Каховской ГЭС и заблаговременно эвакуировались с территорий, входящих в зону подтопления. В частности, крымский блогер-коллаборант Александр Талипов раскрыл подробности подготовки оккупантами подрыва плотины.

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