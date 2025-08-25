После похолодания в нашу страну вернется летнее тепло и жара.

На этой неделе украинцев ждет существенное изменение погоды. Ближайшие дни еще будут прохладными, но уже с середины недели температура заметно повысится, а дожди покинут нашу страну. В отдельные дни столбики термометров вновь покажут летние +30°...+35°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В начале недели, 25 августа, практически по всей Украине будет свежо. На западе и севере ожидается не выше +20°, в центральной части Украины - до +22°, а на юге и востоке будет максимум +24°.

Во вторник, 26 августа, по северной части Украины пройдут дожди, из-за которых температура снизится до +16°...+17°. На остальной территории температура существенно не изменится.

В среду, 27 августа, температура несмело начнет повышаться. Прохладнее всего будет на севере, +19°...+21°, а на юго-востоке и местами в центре уже будет тепло +26°...+28°.

В четверг, 28 августа, погода кардинально изменится уже по всей стране. Ожидается ясный и безоблачный день с большим количество солнца, которое повысит температуру до +23°...+28°, а на юге местами - до +30°.

В пятницу, 29 августа, температура в Украине станет еще выше. По всей старне установится летняя жара +28°...+32°. Будет сухо и очень солнечно.

На выходных, 30 и 31 августа, жаркая и солнечная погода в Украине продлится. Температура повысится еще сильнее. В конце лета на юге, востоке и местами в центре разогреет до +32°...+35°. Только в западных областях 31 числа похолодает до +21°....+25° и есть вероятность дождей.

