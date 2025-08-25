Рискованная процедура набирает популярность.

В соцсетях набирает популярности новый бьюти-тренд - микронидлинг. Это косметологическая процедура, при которой используются микроиглы для создания контролируемых микропроколов в коже. Сторонники этой методики утверждают, что она способна уменьшать морщины и омолаживать кожу. Однако не все специалисты соглашаются с этим.

Доктор медицинских наук, косметолог-дерматолог из Нью-Йорка Мишель Грин в своем комментарии журналу Parade отметила, что делая микронидлинг в домашних условиях, можно подвергнуть себя опасности:

"Без надлежащей стерилизации и подготовки существует большая вероятность инфекции и раздражения кожи. Кроме того, микронидлинг должен проводить опытный специалист, такой как сертифицированный дерматолог, чтобы минимизировать риск образования рубцов, гиперпигментации или синяков".

По словам эксперта, если есть желание сделать эту процедуру, то лучше обратиться к соответствующим специалистам. При этом врач добавила, что тем, кто страдает акне, герпесом или любыми другими поражениями кожи, стоит вообще избегать микронидлинга, ведь это может лишь обострить проблему.

В общем микронидлинг, как говорят эксперты, действительно может несколько улучшить состояние мелких морщин и текстуру кожи. Однако нужно очень осторожно подходить к выбору инструментов и специалиста. Обязательно перед процедурой необходимо проконсультироваться с врачом и при любых сомнениях не рисковать лишний раз.

