Дорожает третью неделю подряд: какая ягода уже не по карману многим украинцам

Сейчас килограмм стоит на 53% дороже, чем год назад.

Цены в Украине на голубику растут уже третью неделю подряд. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Главной причиной подорожания ягоды указывают сокращение предложения голубики в условиях активного спроса. Многие производители сообщали о том, что завершили сезон реализации ранних и средних сортов голубики.

Таким образом производители голубики поздних сортов получили возможность снова повысить цены на свою продукцию. В результате ягоду в Украине предлагают к продаже по 170-240 грн за килограмм. Это в среднем на 14% дороже, чем неделю назад.

Видео дня

Если сравнить годовые цены, сегодня украинская голубика обходится покупателям на 53% дороже, чем в аналогичный период 2024 года. Как считают аналитики, это еще не предел - цены на эту ягоду будут расти и дальше.

Цены на голубику в супермаркетах Украины

В АТБ ягоду продают по 265,95 грн/кг.

В Сильпо цены стартуют от 209 гривень за килограмм.

А в Varus голубику можно купить по 265,90 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Продовольственная инфляция в Украине остается высокой, хотя темпы ее постепенно замедляются. Так, по сравнению с июлем прошлого года цены на продукты выросли почти на 20%. Причем больше всего подорожало мясо и мясные продукты - на 25,4%. Хлеб, хлебобулочные и мучные изделия прибавили в цене 15,7%.

В то же время цена на хлеб может вырасти, потому что фермеры придерживают рожь, надеясь на рост спроса и цен, сообщил УНИАН директор Киевхлеба. Причем больше всего беспокойство вызывает ситуация после Нового года.

Вас также могут заинтересовать новости: