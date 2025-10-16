В случае передачи, Украина сможет использовать их не ранее, чем через 2-4 месяца после объявления.

Шансы на то, что Украина действительно получит крылатые ракеты Tomahawk от США, довольно низкие. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты Айдар, директор Национального антарктического научного центра.

"Даю не более 5%, что нам их все же передадут. И меня здесь не убеждают, скажем, аналогии с тем, что в свое время и Leopard, Abrams не давали, а потом еще F-16 не давали, а потом дали. Ну, это все было все же при предыдущей администрации. Новая администрация пока не сделала ни одного реального шага, который был бы вредным для России, который был бы реально опасным для Владимира Путина. А передача Tomahawk однозначно была бы шагом, который очень серьезно навредил бы России и Путину. Вот поэтому, честно говоря, я до сих пор очень сомневаюсь", - сказал Дикий.

Он добавил также, что существуют технические проблемы с получением Украиной ракет Tomahawk. Поскольку базово они не запускаются с наземных пусковых. А те наземные установки, которые сейчас существуют - это свежая разработка, которая еще находится на стадии испытаний.

Видео дня

"Я думаю, что это все так и будет вот на уровне именно разговоров, что вот, если Путин еще там что-то, то может мы тогда передадим Tomahawk и так будет продолжаться вечность. Но вдруг все же, если мы даем хотя бы 5% на то, что их нам передадут, ну, это не история, что вот сегодня приняли решение, через неделю они полетели в сторону Кремля. Но это все же и не на годы. То есть, грубо говоря, с момента принятия решения до момента боевого применения, отсчет будет в 2-4 месяца", - добавил Дикий.

Ракеты Tomahawk: важные новости

Ранее журналисты The New York Times отмечали, что Пентагон уже подготовил планы продажи или передачи "Томагавков", на случай, если Трамп отдаст соответствующий приказ. Впрочем, отмечают журналисты, Украина может столкнуться с рядом проблем, поскольку возможности запускать ракеты с моря нет.

В то же время генерал-лейтенант Игорь Романенко заявлял, что в мире есть ряд наземных пусковых установок, с которых есть возможность запускать эти ракеты. Также он отметил, что под запуск Tomahawk Украина может адаптировать самолеты Су-24.

Вас также могут заинтересовать новости: