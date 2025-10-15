План выпуска новой бронетехники - 2 611 танков за 2026–2036 годы.

В ходе войны против Украины РФ истратила большую часть запаса старых танков, пригодных к восстановлению. Теперь там планируют в течение ближайших 10 лет серьезно обновить бронетанковые силы.

Об этом говорят появившиеся в сети расследования по открытым данным (OSINT). В частности, по данным исследователя спутниковых снимков Jonpy99, на российских складах осталось 2538 старых танков, из них всего 92 - в нормальном состоянии, остальные требуют серьезного ремонта или вовсе не подлежат ему.

А по данным аналитической группы Frontelligence Insight, РФ разработала масштабный план перевооружения танковых войск. В частности, OSINTеры опубликовали документы "Уралвагонзавода" - основного производителя танков, согласно которым акцент делается на новые и усовершенствованные T-90 (включая новую модель T-90M2 "Рывок-1"). Пик выпуска запланирован на 2027–2029 годы, после чего возможно произойдет смена модели или модернизация.

Видео дня

План выпуска новой бронетехники - 2 611 танков за 2026–2036 годы. Этого достаточно, чтобы подготовить российские танковые войска к новой войне, говорится в исследовании.

По данным аналитической группы Oryx, в войне против Украины РФ потеряла более 4 тыс. танков. А Международный институт стратегических исследований подсчитал, что только за прошлый год россияне потеряли около 1 400 танков - по 116 единиц в месяц.

Би-би-си отметило, что россияне восстанавливают потери танков тремя способами: производство новой техники, модернизация старой, а также ремонт поврежденной.

Отмечается, что сейчас россияне любую подбитую технику стараются отбуксировать в тыл. У россиян в Луганской, Донецкой и Запорожской областях, а также в тылу работают ремонтные бригады.

Другой способ - восстановление советской техники со складов. Речь идет о Т-80, Т-72, Т-62 и даже более старых Т-55. Их модернизируют - оснащают новыми прицелами, тепловизорами, динамической защитой.

OSINT-исследователь Jonpy99, отслеживающий спутниковые снимки складов военной техники РФ, обнародовал данные о количестве находившихся там танков до войны и по состоянию на октябрь 2025 года.

Судя по информации аналитика, российские базы танков с начала нападения на Украину в 2022 году опустошены почти на две трети, причем выбрано все более-менее современное и качественное.

При этом автор исследования считает, что при желании РФ может вернуть в строй все танки, даже самые плохие и непригодные. "Это лишь вопрос денег, времени и готовности Кремля тратить ресурсы", - высказал мнение Jonpy99.

По данным открытых источников, в 2024 году в РФ выпущено около 240 Т-90, то есть выпускалось примерно по 20 единиц в месяц. Однако документы "Уралвагонзавода", изученные аналитической группой Frontelligence Insight, указывают на планы Кремля увеличить выпуск на 80% и запустить производство новой модификации - Т-90М2 "Рывок-1".

Планируется, что уже в 2028 году выпуск достигнет пика - 428 единиц Т-90М и Т-90М2. Всего же за 2026–2036 годы россияне хотят выпустить и модернизировать 1 783 танка этих моделей, а также модернизировать 828 танков Т-72 до уровня Т-72Б3М.

Всего с учетом всех моделей, включая Т-72 и небольшую партию боевых машин поддержки танков "Терминатор", РФ планирует обновить 2 611 танков.

"При этом основная часть работ запланирована до 2029 года, что может указывать на подготовку к новой войне или на смену поколения танков после 2030 года", - говорится в исследовании.

Российские танки: новости

В НАТО раскрыли потери России в бронетехнике за время войны. В частности, один из чиновников Альянса заявил, что РФ за время полномасштабной войны против Украины потеряла от 4 до 9 тыс. боевых танков. Также оккупационные войска потеряли 20 тыс. бронированных машин.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны, по состоянию на утро 14 октября, оккупанты потеряли более 1 миллиона 125 тыс. своих солдат.

Вас также могут заинтересовать новости: