Российский боец присоединился к украинской армии после пребывания в плену

Гражданин РФ с позывным Черный, который в начале полномасштабного вторжения воевал за российскую армию, после плена перешел на украинскую сторону и теперь защищает наше государство в составе Российского добровольческого корпуса (РДК). Об этом рассказали журналисты "Суспільного".

По словам военного, в армию РФ он вступил в начале 2022 года. В декабре его подразделение уже отправили во временно оккупированный Энергодар в Запорожской области. Он рассказал, что российским захватчикам обещали, что местные жители якобы поддерживают вражеские войска.

"Нам говорили, что нас там чуть ли не с распростертыми объятиями встретят. Что все рады и довольны. А смотришь на людей - обычные гражданские просто собой блокировали технику, которая пыталась туда зайти", - отметил Черный.

Когда мужчина увидел реальную ситуацию и действия командования, то решил покинуть армию РФ, но его вместе с пятью другими военными наказали и перебросили на Донецкое направление. Он подчеркнул, что там подразделение осталось почти без поддержки.

"Нас и отправили для этого - чтобы мы побыли маячком, чтобы было понятно, есть противник или нет, ликвидируют нас или нет", - поделился военный.

В конце концов он решил сдаться украинским военным. По словам россиянина, он даже думал о смерти, поскольку возвращаться назад не хотел.

"Я, кажется, сказал охраннику, чтобы он меня пристрелил. Была такая мысль. Потому что назад я тоже не собирался", - добавил он.

После двух месяцев в плену Черный присоединился к РДК и начал воевать за Украину. Он отметил, что опыт службы в российской армии помогает передавать важные данные о расположении вражеских сил.

"В Энергодаре - места скопления противника, где он может находиться, где расположена техника... очень много различной информации", - сказал солдат.

Кроме того, он рассказал, что после такого решения от него отказались родные, однако мужчина уверяет, что не хочет воевать с российскими оккупантами.

"Я не хочу участвовать в этом вместе с ними... Я для себя принял решение - лучше буду защищать", - отметил он.

Плен ВСУ - последние новости

Ранее российские оккупанты рассказали, как их заставили сложить оружие. По их словам, они пошли на войну из прагматических соображений - для того, чтобы заработать деньги или досрочно освободиться из мест лишения свободы.

"Нас выкурили... и дрон сказал сдаваться в плен", - сказал один из российских пленных.

В то же время The Telegraph рассказал, как ВСУ взяли в плен оккупантов, которые 5 месяцев просидели в ловушке. Захватчики связались с украинскими военными через приложение, созданное для сдачи в плен.

"Суть проста: дать российским солдатам шанс стать военнопленными, а не быть убитыми в одном из печально известных "мясных штурмов" российского диктатора Владимира Путина", - отметили журналисты.

