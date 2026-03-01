'Сейчас мне некогда': мать пленного оккупанта отказалась говорить со своим сыном

Пленный признался, что у него "паршивые ощущения" из-за этой ситуации.

Украинские военные взяли в плен российского оккупанта по имени Владимир из Саратовской области. Во время интервью журналисту Дмитрию Карпенко мать россиянина отказалась разговаривать со своим сыном.

30-летний оккупант уже несколько месяцев находится в лагере для военнопленных и во время интервью впервые получил возможность позвонить родным. Он рассказал, что женат, воспитывает троих детей.

Сперва оккупант решил позвонить своей матери. Тем не менее, женщина заявила, что "сейчас ей некогда", когда журналист спросил у нее, хочет ли она пообщаться со своим сыном.

Видео дня

Более того, пленный забыл номер своей жены. Его мать отказалась назвать ему номер.

"Мам, спасибо тебе за разговор", - ответил на это оккупант.

После этого пленный признался, что у него "паршивые ощущения" от этой ситуации. Он заявил, что не ожидал такой реакции.

Владимир поделился, что раньше употреблял наркотики, но прекратил это после рождения первого ребенка. Он имеет среднее образование, учился в медицинском училище, но не закончил обучение из-за призыва.

Также пленный оккупант рассказал журналисту, что срочную службу проходил в Северной Осетии водителем военной техники. После армии он работал в Москве на складе бытовой техники, а затем - трактористом в Саратовской области.

По словам Владимира, в 2024 году он во время драки сломал ребро другому мужчине, после чего против него возбудили уголовное дело. Альтернативой наказанию стал контракт с Минобороны РФ, который он подписал в ноябре 2024 года, после чего был направлен в так называемую 5-ю бригаду.

Пленный рассказал, что первое время после подписания контракта он служил механиком-водителем на ремонтной базе. Через пять месяцев его отправили на позиции вблизи населенного пункта Веселое. 3 мая 2025 года во время выдвижения колонны из четырех БМП техника была поражена противотанковой управляемой ракетой. Из шести россиян двое погибли. Владимир получил контузию и впоследствии был взят в плен украинскими военными.

В конце интервью пленный призвал других россиян не подписывать контракт с Минобороны РФ. По его словам, лучше отсидеть срок, но иметь все шансы вернуться домой.

Мать пленного оккупанта забавно отругала его

Ранее 43-летний российский офицер-морпех по имени Сергей в интервью украинскому журналисту Дмитрию Карпенко решил позвонить своей матери. Женщина забавно отругала своего сына.

"Взять бы тебя тряпкой, да морду набить", - сказала мать оккупанта.

