Украинский чат-бот убедил троих россиян сдаться в плен: The Telegraph раскрыл детали

Трое оккупантов решили сдаться в плен в Купянске после пяти месяцев, проведенных в ловушке в многоэтажном здании.

На руинах Купянска группа украинских военных провела спецоперацию и достигла своей цели - трех российских солдат, но не для того, чтобы убить их.

Как пишет издание The Telegraph, вместо этого украинцы были там, чтобы спасти трех россиян, которые предпочли сдаться в плен ВСУ, а не столкнуться с неминуемой смертью, сигнализируя о своем желании сдаться через украинское приложение, созданное для этой цели.

Издание указало, что с помощью этого приложения с момента запуска в начале войны, в плен сдались 460 российских солдат.

Видео дня

"Суть проста: дать российским солдатам шанс стать военнопленными, а не быть убитыми в одном из печально известных "мясных штурмов" российского диктатора Владимира Путина", - написало издание.

Журналисты сообщили, что российские солдаты, решившие сдаться в плен, устанавливают первый контакт через чат-бот в Telegram. На другом конце линии связи находится представитель украинской команды, который оповещает действующие в районе подразделения.

После этого украинские силы тщательно проверяют личности оккупантов прежде чем составить карту зачастую сложной операции по эвакуации из-за линии фронта.

В ходе последней спасательной операции солдаты ВСУ взяли в плен трех российских военных, сдавшихся в Купянске после пяти месяцев, проведенных в многоэтажном здании в ловушке. Оккупанты проникли в город по старому газопроводу, проходящему под рекой Оскол, используя электросамокаты на последнем участке пути.

"Ротация должна происходить как минимум каждые две недели, или так они нам только говорили. Но нас не отозвали, не было никакой ротации, никакого снабжения… Они даже не смогли сбросить что-нибудь такое простое, как портативное зарядное устройство, чтобы мы хотя бы могли поддерживать связь с командованием. Поэтому мы решили сдаться, потому что иначе мы бы погибли", - рассказали сдавшиеся в плен.

Как работает приложение

Как рассказала изданию Тамара Курушкина, представитель Координационного штаба по военнопленным, управляющая этим приложением, российские солдаты узнают о нем из листовок, распространяемых вдоль линии фронта с помощью дронов и онлайн-рекламы, а также через родственников и близких.

Издание отдельно указало, что в одном случае окуупант, который сдался в плен, помог спасти двух раненых украинских военных.

Ситуация в Купянске

Как сообщал УНИАН, после оккупации в начале полномасштабного вторжения ВСУ отбили большую часть города, но бои в нем и вокруг него продолжаются, и многие российские солдаты остаются отрезанными от командования.

В начале февраля спикер Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов отметил, что в Купянске оккупанты еще держат оборону в одном квартале вблизи центра города.

По его словам, другие "карманы", в которых были россияне, зачищены украинскими военнослужащими.

Вас также могут заинтересовать новости: