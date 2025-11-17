Российские военные пытались штурмовать поселок на переоборудованной БМП-1КШ.

Защитники Украины из 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем уничтожили вражескую штурмовую группу в Новопавловке, Днепропетровской области. Двое россиян сдались в плен, сообщает пресс-служба военных в Facebook.

В сообщении отмечается, что в рамках операции было ликвидировано 15 российских военнослужащих, еще двое сдались в плен ВСУ. Примечательно, что российские войска решили штурмовать поселок на переоборудованной БМП-1КШ.

По словам украинских военных, эта машина не имеет вооружения, ее башня неподвижна. В то же время, она оборудована телескопической антенной, радиостанциями, навигационными устройствами, приборами химической и радиационной разведки и автономным бензиновым электрогенератором.

Как отмечает портал Милитарный, с начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла только 14 таких машин: 9 были уничтожены, еще 5 - захвачены украинскими силами.

Российские оккупанты уже не впервые применяют во время штурмов украинских позиций подобные машины. В частности, недавно под Покровском враг потерял две разведывательные ПРП-4.

Обмен пленными между Украиной и РФ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о возобновлении переговоров с Россией относительно проведения очередного обмена пленными "по стамбульскому формату". Он отметил, что состоялись консультации по этому вопросу при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. Умеров добавил, что речь идет о возвращении 1200 граждан Украины из российского плена.

Также мы писали, что оборонец Мариуполя Алексей Кобельков, который пробыл в российском плену и вернулся в Украину рассказал, что на допросе в России ему предлагали работу на гражданском флоте страны-агрессора. Военный добавил, что он отказался от этого предложения. Кобельков отметил, что их пытались убедить в том, что территория Украины уже якобы поделена с Польшей и что возвращение не имеет смысла.

