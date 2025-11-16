Рекомендации на новолуние и краткий прогноз для всех знаков Зодиака.

Новолуние является важным астрологическим событием и оказывает огромное влияние на все знаки Зодиака. В это время нужно проявить больше внимания в своим поступкам и планам. Ранее мы уже публиковали лунный календарь на месяц.

Астролог Ольга Ходарева рассказала нам, когда новолуние в ноябре в Украине, а также что ни в коем случае нельзя делать в этот период и почему.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Когда новолуние в ноябре

По словам астролога, мы будем переживать новолуние 20 ноября в 8:47 по киевскому времени. Это будет очень непростое новолуние, поскольку оно будет происходить в знаке Скорпиона.

"Новолуние заложит трансформационные тенденции. И еще особенностью этой новолуние является то, что сама его точка будет делать напряженный аспект к планете Уран, а также будет взаимодействовать с Черной Луной. Черная Луна - это такая "фиктивная" точка, которая поднимает тайные процессы в нашей жизни", - поделилась она.

Как объяснила Ольга Ходарева, новолуние с оппозицией к планете Уран - это как бы начало каких-то новых историй в жизни людей, но эти истории будут запускаться через резкие изменения, возможно, через внутренний бунт или глубокую трансформацию.

Это новолуние, добавляет астролог, будет очень психологическим. Это период перелома - будет происходить противостояние внутренних страхов, ревности, каких-то негативных программ к событиям, которые происходят снаружи. Почему так? Потому что знак Скорпиона, в котором происходит это новолуние, - это знак трансформаций, знак завершения и рождения, перерождения новой силы. Люди, как змеи, будут "снимать" с себя "старую кожу" - сталкиваться с такими обстоятельствами, при которых будут чувствовать, что по-старому уже не работает, нужно меняться и проводить какие-то внутренние обновления.

Что стоит сделать на новолуние в ноябре

В связи с таким прогнозом, мы уточнили у экспертки, что можно делать на новолуние в ноябре 2025.

"Нужно проводить какие-то внутренние обновления и меняться. Если человек самостоятельно это не инициирует, то "включится" Уран. И тогда в жизни человека все равно будут обновления - к примеру, из-за каких-то резких изменений планов, из-за неожиданных новостей, из-за каких-то идей, из-за этого внутреннего импульса "я хочу иначе". И еще знак Скорпиона связан с интуицией, поэтому она будет пробуждаться", - предупредила Ольга Ходарева.

По ее мнению, в течение следующих двух недель после новолуния многие почувствуют усиление интуиции, могут сниться пророческие сны, люди могут начать замечать больше знаков от Вселенной.

Новолуние будет высвобождать подавленные эмоции через ревность, страхи, обиды, возможно, какие-то привязанности. Три дня до новолуния и три дня после него - это будет очень энергетически насыщенный период.

Что нельзя делать в новолуние

По словам астролога, это новолуние будет происходить в период ретроградности Меркурия, поэтому не очень благоприятно начинать новые проекты. Наступит благоприятное время для того, чтобы работать над отпусканием старых привязок.

Очень благоприятно работать с психологами, биоэнергетиками и в целом с людьми, которые работают с энергией. Будет очень хорошее время для медитаций. Не нужно форсировать события, что-то ускорять, сильно продвигать,

- отметила она.

Можно проводить финансовую ревизию, то есть менять какие-то свои финансовые стратегии, искать новые источники дохода, но не нужно принимать импульсивные финансовые решения, цепляться за прошлое и не стоит начинать конфликты.

При этом косметические процедуры, операции или стрижка на новолуние также будут неблагоприятными. Их стоит перенести на другое время.

Ольга Ходарева добавила, что энергии новолуния не меняются из-за того, что оно происходит в конце года. На то, какими будут энергии новолуния, больше всего влияет то, в каком знаке Зодиака оно происходит.

Прогноз для знаков Зодиака

Астролог сделала для УНИАН свой прогноз на это новолуние для каждого знака Зодиака.

В жизни Овнов прогнозируется поворот в финансовых вопросах и решение вопросов общих ресурсов.

У Тельцов могут быть неожиданные ситуации в отношениях, может прийти осознание, что нужно больше свободы и честности в отношениях.

Для Близнецов прогнозируется резкое изменение в режиме, в здоровье или работе, может быть какая-то новая система навыков или новый рабочий формат.

Ракам прогнозируется перезагрузка в теме романтики, любви, творчества или детей. Может быть сильный эмоциональный прорыв, возможно, придет какая-то идея, инсайт, который принесет что-то новое, интересное.

У Львов изменения могут быть в доме, в семье. Возможна неожиданная новость в семейном кругу, может подняться вопрос о переезде или ремонте.

Девам могут прийти какие-то резкие новости, которые изменят их планы по поводу их пребывания. И еще может прийти информация о новом обучении или приглашение куда-то поехать.

У Весов ожидается переоценка именно финансовых ценностей, то есть речь идет о деньгах. Может появиться новый источник прибыли или будут внезапные расходы. Нужно внимательнее обращаться с деньгами.

Скорпионы будут счастливчиками этого новолуния. Им удастся перезагрузить их личную идентичность. Может возникнуть желание изменить стиль, изменить отношения, в общем изменить формат своей жизни.

У Стрельцов прогнозируется очищение подсознания, выход из старых эмоций, может появиться больше отдыха.

У Козерогов возможен резкий поворот в кругу общения или взаимодействия с друзьями. Может прийти новая команда или неожиданно появится возможность принять участие в коллективном проекте.

Водолеям это новолуние дает прорыв или скачок в карьере. Может прийти решение изменить направление деятельности или какие-то идеи в работе улучшат профессиональный статус и в целом профессиональную репутацию.

Для Рыб может открыться возможность путешествовать, куда-то поехать или учиться. Будет ощущение, что нужно двигаться в новые круги общения.

Прогноз будет актуальным за три дня до новолуния и еще в течение трех дней после него. В целом прогнозируемые события могут развиваться еще в течение двух недель после новолуния, то есть до следующего полнолуния.

