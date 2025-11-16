В то же время в 2029-2030 годах такие танки сначала получит Италия.

Сроки поставки первых основных боевых танков KF51 Panther для Италии перенеслись фактически еще на два года с 2027 на 2029 или даже 2030 год, поэтому Украине нужно еще ждать их 4-5 лет. Об этом сообщил генеральный директор итальянской Leonardo Роберто Чинголани, передает European Defence Review.

Известно, что именно его компания совместно с Rheinmetall будет производить бронетехнику на совместном предприятии LRMV.

Отмечается, что оригинальные планы предусматривали получение первых Panther в 2028 году с окончанием поставки в 2033 году. Однако сейчас в Leonardo переносят сроки еще дальше, с началом получения Италией танков в 2029-2030 годах. В то же время конец проекта остается таким же, это означает, что в 2031-2032 годах будут значительно увеличены поставки техники.

Видео дня

В свою очередь в Defense Express отметили, что такие новости свидетельствуют о сложностях с налаживанием производства современных танков. Кроме того, причиной задержек могут быть и проблемы с финансированием со стороны Италии, которое хотят забрать из займов SAFE, проблемой с локализацией или другие нюансы.

"Всего Италия планирует приобрести 272 танка Panther, но пока не подписано ни одного твердого соглашения. Однако не стоит переживать, потому что даже из запланированных 1050 БМП Lynx пока законтрактовано только 21. Здесь упоминается, что первые 5 БМП будут переданы уже в этом году, но здесь другая ситуация. Так, Lynx сейчас уже серийно производятся для Венгрии и частично даже для Украины, поэтому нет больших сложностей заложить дополнительные машины", - отметили аналитики.

В то же время KF51 Panther, которая базируется на Leopard 2A4, однако является новой машиной, требует налаживания дополнительных цепей поставок, развертывания производственных мощностей и отработки технологий, добавляют эксперты. Поэтому, как считают в Defense Express, необходимость в дополнительном времени на разработку имеет смысл.

"В целом это хорошее напоминание о сложности современной бронетехники, а также об осторожном отношении к "горячим" заявлениям, как вот о запуске выпуска в Украине за 18 месяцев. Теперь главный вопрос в том, не ударят ли такие задержки по шансам Rheinmetall в тендере на танк для Румынии", - акцентируют в издании.

Оружие для Украины - последние новости

Как писал УНИАН, ранее украинские военные получили новый отечественный реактивный огнемет. Речь идет о ВПР-20, который впервые представили публике на оборонной выставке IDEF 2021.

По предположениям экспертов, серийный вариант довели до унификации с уже знакомыми украинским бойцам образцами такого вооружения, чтобы упростить обучение и использование огнемета.

Также "Милитарный" писал, что в ВСУ большинство "Гиацинт-Б" переделали в прицепные гаубицы "Богдана". Отмечается, что гильза снаряда для "Гиацинт-Б" имеет более длинный корпус и специфическую форму, не совместимую с каморами других пушек.

В издании предположили, что дефицит этих снарядов стало главной причиной для установки артиллерийской части от "Богданы".

Вас также могут заинтересовать новости: