Середа сказал, что не будет критиковать артистов самого продюсера.

Украинский юморист и шоумен Сергей Середа отреагировал на критику своей жены Анастасии со стороны известного продюсера Ирины Горовой.

На шоу "Смачно та душевно" его попросили прокомментировали слова Горовой о том, что она не видит развития MamaRikи. Середа признался, что слышал это заявление, однако сам формат шоу "Критиканты", на котором это прозвучало, предполагает определенную критику:

"Ира - взрослый человек. У нее может быть свое мнение по этому поводу. Ее мнение - это не истина в конечной инстанции. Как я отношусь? Ну, я с этим не согласен. Я не буду сейчас в ответ что-то говорить о ее артистах".

Шоумен отметил, что для него мнение комментаторов из сети и Ирины Горовой ничем не отличаются по важности, а задеть его могут лишь слова близких людей.

"Она сказала это, а у нас вышла песня "Не ходи", которая на первом месте в трендах. Получается, что она не права. Но с ее точки зрения, видимо, она права", - добавил он.

Напомним, сама Анастасия Середа также ответила на слова Горовой. По словам певицы, такие высказывания демонстрируют ситуацию, когда одна женщина не поддерживает другую женщину.

