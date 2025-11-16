По данным Financial Times, Кук уйдёт уже в следующем году.

Тим Кук может покинуть пост гендиректора Apple уже в следующем году, и совет директоров начал всерьёз прорабатывать план преемственности. По данным Financial Times, главным кандидатом считается Джон Тернус, старший вице-президент Apple по аппаратной инженерии.

Куку недавно исполнилось 65, за 14 лет на позиции гендиректора он провёл компанию через период стремительного роста и немало спорных решений. Его часто называют ключевым инициатором масштабного переноса производства на аутсорс, который позволил Apple выйти на нынешний уровень объёмов производства.

Слухи об уходе Кука появились вскоре после того, как операционный директор Джефф Уильямс объявил о выходе на пенсию. Его уход привёл к перестановкам на уровне топ-менеджмента, например, расширились зоны ответственности у главы сервисов Эдди Кью, руководителя разработки ПО Крэйга Федериги и того же Тернуса.

Ранее мы рассказывали, что аналитики призвали Apple заменить Тима Кука – иначе компания рискует стать следующей Nokia. Отставание компании в гонке за искусственный интеллект создает серьезные риски для ее будущего.

