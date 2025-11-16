Существует несколько исторических текстов и археологических артефактов, свидетельствующих о возможном существовании женщин-гладиаторов в Римской Империи.

Одним из главных символов Древнего Рима, который можно увидеть и сегодня, является знаменитый Колизей. Именно на таких аренах проводились окутанные легендами и мифами гладиаторские бои. Одной из самых спорных тем здесь является вопрос участия женщин в гладиаторских боях. Действительно ли такое происходило, рассказывает научный вестник LiveScience.

До наших дней дошло относительно мало доказательств существования женщин-гладиаторов, однако отвергнуть их также нельзя.

Например, римский сенат в 11 и 19 годах нашей эры принял законы, запрещающие женщинам высшего класса и свободнорожденным женщинам в возрасте до 20 лет сражаться как гладиаторы. Очевидно такие законы были бы просто ненужными, если бы такого явления, как женщины-гладиаторы, не существовало.

Кроме того, около 200 года нашей эры император Септимий Северус запретил участие женщин в гладиаторских боях, как утверждал автор летописи, якобы из-за того, что после одного такого боя по Риму распространились шутки о свирепом женском нраве, и эти шутки направлялись "на очень выдающихся женщин". Тут так же представляется очевидным, что нельзя запретить то, чего не существует.

Кроме того, сохранилось несколько материальных артефактов, подтверждающих факт существования "гладиаторок" в Римскую эпоху. Например, в Британском музее хранится фрагмент мраморной плиты с изображением двух женщин-гладиаторов. Также в разных музеях есть несколько статуэток "гладиаторок" разной степени целостности.

Кем были женщины-гладиаторы

В Древнем Риме женщины не допускались к политике (хотя были исключения) и военной службе. Однако определенный набор прав и свобод они имели, в частности могли заниматься бизнесом, если говорить современным языком.

Известно, что подавляющее большинство мужчин-гладиаторов были рабами. Поэтому вполне логично предположить, что женщины-гладиаторы были из той же касты. Стать рабом в Древнем Риме можно было не только, попав в плен римского войска на свежезахваченных территориях. Существовало также долговое рабство. За некоторые преступления тоже можно было стать рабом.

"Я считаю, что женщины-гладиаторы были преимущественно рабынями", - рассказала Live Science Анна Мянчевская, преподаватель Университета Марии Кюри-Склодовской в Польше, которая тщательно исследовала тему женщин-гладиаторов. По ее мнению, речь идет о женщинах, которые попали в рабство именно за долги, или за совершенные преступления.

Однако были и исключения. Известно об эпизодах, когда римские аристократы, включая даже одного императора, сами шли на арену и проводили показательные гладиаторские бои, чтобы прославить себя. Поэтому не исключено, что то же самое могло быть и с некоторыми женщинами из высших классов, о чем, кстати, свидетельствуют некоторые исторические документы.

Альфонсо Маньяс, исследователь из Калифорнийского университета в Беркли, сообщил Live Science, что внешность играла значительную роль при отборе женщин для участия в гладиаторских боях. Он в частности ссылается на некоего Николая Дамасского, который жил примерно с 64 г. до н. э. до 4 г. н. э. Тот писал, что для боя отбирали "самых красивых", а не самых сильных женщин. Это еще раз доказывает, что гладиаторские бои были скорее спектаклем, чем соревнованием, а сами гладаторы на самом деле погибали не так уж и часто.

По мнению Маньяса, бои женщин-гладиаторов были "очень дорогим и эксклюзивным шоу", которое устраивали для императора и римской элиты, а не для плебса. Поэтому и происходили такие бои крайне редко.

