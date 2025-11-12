Очень вкусное блюдо из понятных и простых ингредиентов.

Блюда французской кухни давно перекочевали в записные книжки украинских хозяек - многие готовят рататуй и гратен, выпекают эклеры и профитроли, но почетное место в домашних кулинарных книгах по-прежнему занимает жульен.

Как приготовить вкусный жульен с грибами - рецепт

В социальной сети TikTok завирусился ролик пользовательницы под ником nisenitnitsia. Девушка показала, как она готовит жульен - рецепт собрал 30 тысяч лайков, а более 40 тысяч человек добавили его к себе в закладки. Попробуйте и вы сделать жульен с грибами и курицей в лаваше - уверены, вам точно понравится.

Ингредиенты:

репчатый лук - 1 шт;

куриное филе - 700 граммов;

грибы - 500 граммов;

сливки жирностью минимум 20% - 200 граммов;

мука - 1 ст.л;

сыр - 100 граммов;

три прямоугольных листа лаваша;

яйца - 2 шт;

крекеры панко;

соль, специи для курицы, мускатный орех.

Изучая видео, можно понять, что жульен с курицей и грибами готовится очень просто - сначала вам нужно очистить лук, вымыть его и нарезать мелким кубиком. Так же точно поступить с грибами и курицей. На сковороду, смазанную маслом, выложить лук, обжарить до золотистого цвета. Затем добавить грибы, довести до готовности, высыпать в глубокую тарелку. Не смазывая сковороду маслом снова, выложить мясо, готовить 5 минут, затем посыпать специями для курицы и жарить до золотистой корочки.

Соединить в сковороде мясо с грибами, всыпать муку, перемешать, посолить, влить сливки, натереть мускатный орех. Помешивая лопаткой, готовить до выпаривания сливок. На стол выложить лист лаваша, поместить внутрь начинку из курицы и грибов, рядом разместить тертый сыр. Свернуть лаваш конвертиком, практически как шаурму, обвалять в яичных желтках и сухарях панко. Разместить жульен в лаваше на противне, застеленном пергаментной бумагой, выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

