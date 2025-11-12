Рассказываем, как приготовить картошку в духовке по-селянски и в рукаве.

Запеченный картофель в духовке - это вкусное и очень простое блюдо. Нужно подготовить продукты, поместить их в форму для запекания и поставить в духовку. В результате можно получить сытный обед или ужин для всей семьи, не прилагая много усилий.

Мы подобрали 3 рецепта, по которым получается потрясающая запеченная картошка.

Картошка в рукаве

Начнем с того, как запечь картошку в духовке. Рукав позволяет обеспечить равномерное прогревание продукта и более быстрое приготовление. Для блюда берем:

килограмм картофеля;

две моркови;

три помидора;

250 граммов шампиньонов;

крупную луковицу;

три зубчика чеснока;

две столовые ложки растительного масла;

соль и специи по вкусу.

Духовку разогреваем до 200 градусов. Очищаем картофель, лук, морковь и шампиньоны. Картошку режем кубиком, лук - крупными кусочками, морковку - кружочками,; помидоры - дольками, а грибы - на четыре части.

Приправляем овощи по вкусу и добавляем к ним измельченные зубчики чеснока. Выкладываем все в рукав и поливаем маслом. Завязываем рукав с одной стороны, а вторую - зажимаем рукой и слегка встряхиваем, чтоб масло распределилось. Завязываем вторую сторону рукава и запекаем в духовке около часа.

Запеченная картошка - рецепт с сыром и беконом

Это вкусное блюдо добавит разнообразия вашему меню. Картошка в духовке пропитается ароматом бекона, а сметана и сыр добавят нежности и сочности. Для приготовления берем:

килограмм картофеля;

150 граммов бекона или ветчины;

соль;

укроп;

пять-шесть столовых ложек сметаны;

два-три зубчика чеснока;

100 граммов твердого сыра.

Духовку разогреваем до 180 градусов. Овощи очищаем и нарезаем небольшими кусочками или кружочками. Бекон режем кубиками. Пересыпаем эти ингредиенты в миску, добавляем специи, сметану, рубленую зелень измельченный чеснок. Хорошо перемешиваем.

Выкладываем все в форму для запекания и готовим до мягкости картошки. На это уйдет около 25-30 минут. Далее посыпаем тертым сыром и убираем в духовку еще минут на десять.

Картошка по-селянски - рецепт

Это очень яркое и ароматное блюдо, которое стоит хотя бы один раз приготовить. Для него нужно взять:

килограмм картофеля;

8-10 зубчиков чеснока;

четыре-шесть столовых ложек масла;

четыре-шесть веточек розмарина или тимьяна;

соль;

перец.

Картофель постарайтесь отобрать одинакового размера. Хорошо помойте его, но не очищайте от кожуры. Отвариваем картошку до полуготовности (15-20 минут).

Достаем из кастрюли и просушиваем бумажными салфетками. Разрезаем клубни на четвертинки. Берем форму для запекания и вливаем масло. Размазываем его кисточкой по дну и краям емкости. Выкладываем кусочки картофеля в форму.

Духовку разогреваем до 210 градусов. В форму к картошке добавляем чеснок. Приправляем специями и выкладываем сверху веточки трав. Если нет свежего тимьяна/розмарина можно взять сухой.

Готовим картофель по-селянски в духовке в режиме конвекции или гриля около 10-15 минут. Картошка должна покрыться румяной корочкой. Подавать блюдо лучше всего горячим.

