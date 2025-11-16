Между фотографом и героем шоу состоялся напряженный разговор.

Одна из участниц романтического реалити-шоу "Холостяк" попросила подписчиков высказать свое мнение относительно недоразумения, которое возникло между ней с Тарасом Цымбалюком.

Перед последней церемонией роз "холостяк" позвал 35-летнюю Юлию Коренюк из Одессы на разговор, во время которого захотел узнать о ней больше. Женщина рассказала ему о детстве, предыдущем браке и проблемах в отношениях с отцом в прошлом. После этого она напомнила Тарасу, что их ждут другие участницы.

Цымбалюк ответил, что на проекте у них мало времени на знакомство, а потом спросил, что именно ей нравится в нем, если она пришла на проект к нему. Между ними состоялся следующий диалог:

Юля: Ну, мне сейчас некомфортно будет отвечать на этот вопрос, потому что я вообще не знаю, нравлюсь ли я тебе.

Тарас: Ты мне нравишься. Честно тебе скажу.

Юля: Мне как-то неловко, что мы здесь сидим, а там девушки ждут. Поэтому у меня к тебе вопросов нет.

Затем Юлия объяснила свое поведение тем, что хотела бы иметь гарантии, что Цымбалюк выбирает именно ее. Сам главный герой проекта расценил это как то, что женщина не видит смысла открываться ему, пока не поймет свою уникальность для него. "Холостяку" это не понравилось.

Сегодня Коренюк опубликовала этот фрагмент на своей Instagram-странице, призвав подписчиков поделиться своими мыслями:

"Как вы считаете, важно ли для женщины первой получить конкретный ответ на этот вопрос, а не опираться на свои собственные ощущения и домыслы, когда кроме тебя в листе ожидания еще есть другие девушки?".

Как сообщал УНИАН, в пятом выпуске 14 сезона проект покинули учительница Яна и модель Диана. Первая девушка осталась без розы от Тараса, а вторая - призналась, что до сих пор испытывает чувства к бывшему парню.

Юлия Коренюк вместе с Дашей Романец ходили на свидание "на вылет", однако после него Тарас принял решение оставить в шоу обеих девушек.

