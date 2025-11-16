Эксперты рассказали о главных достоинствах этих автомобилей.

С каждым годом новые автомобили становятся все дороже. К счастью, в продаже все еще можно найти неплохие бюджетные модели.

В GoBankingRates назвали 5 недорогих новых автомобилей, которые рекомендуют купить эксперты. По их словам, все эти модели превосходят своих конкурентов.

5 лучших недорогих автомобилей

Toyota Corolla

Toyota Corolla является одним из самых продаваемых автомобилей в мире. Автомеханик и владелец German Car Depot Алан Гельфанд рассказал журналистам, что эта модель предлагает отличное соотношение цены и качества.

"Toyota Corolla предлагает проверенную силовую установку, низкий расход топлива и современные функции безопасности. Эта модель также имеет низкие затраты на обслуживание, легкодоступные запчасти, а ее стоимость при перепродаже превышает стоимость большинства автомобилей в своем классе", - заявил эксперт.

Hyundai Elantra

В издании отметили, что компания Hyundai в последние годы отлично поработала над надежностью своих автомобилей. В частности, среди американских покупателей эти автомобили завоевали неплохую репутацию.

"Современные технологии, стильный дизайн и длительная гарантия на силовую установку - все это составляет выигрышную комбинацию для Elantra", - поделился Гельфанд.

Kia Seltos

Компактный кроссовер Kia Seltos выпускается с 2019 года и конкурирует с Honda HR-V и Nissan Kicks. Генеральный директор CarEdge Зак Шефска в комментарии изданию заявил, что это отличная модель.

"В 2025 году Kia представила новую базовую комплектацию LX с передним приводом, что заметно снизило стартовую цену Seltos", - добавил эксперт.

Subaru Crosstrek

Гельфанд также высоко оценил кроссовер Subaru Crosstrek. Он отметил, что даже в базовой комплектации эта модель имеет полный привод.

"Crosstrek является лучшим вариантом автомобиля с полным приводом по доступной цене", - подчеркнул механик.

Dodge Durango R/T Plus

Большой трехрядный внедорожник Dodge Durango является самым дорогим автомобилем в этом рейтинге. Тем не менее, он предлагает двигатель V8, трехрядный интерьер и очень вместительный багажник.

Шефска рассказал журналистам, что советует обратить внимание на Dodge Durango в комплектации R/T Plus. По его словам, она предлагает лучшее соотношение цены и оснащения.

