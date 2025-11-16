Известная украинская певица Tayanna (настоящее имя - Татьяна Решетняк) рассказала, как относится к "уколам красоты" и делала ли пластические операции, чтобы сохранить молодость.
41-летняя артистка призналась в интервью программе "Ближе к звездам", что на самом деле не верит в волшебство косметологии и никогда не ложилась под нож пластического хирурга. По словам звезды, она выступает за естественное старение.
Tayanna раскрыла секрет своей молодости. Она отметила, что придерживается здорового образа жизни - занимается спортом, правильно питается и проводит время на свежем воздухе.
"Всем говорю, кто спрашивает, как держаться хорошей формы: "Все, что нам даровано природой, все, что бесплатно - все помогает". Это холодная вода, воздух, дыхание и спорт. Я не очень сильно верю в косметологию, как таковую, где куча уколов. Надо интеллигентно стареть", - подчеркнула она.
Также Tayanna находит источник энергии в материнстве. По словам артистки, у них с 13-летним сыном Даниэлем крепкая связь.
"У меня офигенный сын. У нас с ним есть коннект. В этом возрасте как раз очень сильно "штырят" гормоны и он сам не знает, что с ним происходит. И когда мама это понимает, то мое дело просто его обнимать", - поделилась исполнительница.
