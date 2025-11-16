Это часть большого энергетического пакета, который подготовили на эту зиму, чтобы обеспечить Украину газом.

Украина и Греция договорились о поставках газа в нашу страну, они начнутся в январе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом общения с журналистами.

"Сегодня у нас чрезвычайно важная договоренность - договоренность о поставках газа в Украину. Фактически, каждую ночь сейчас россияне наносят удары по нашей инфраструктуре. Больше всего - по энергетической инфраструктуре. Большинство электростанций в Украине, наша добыча газа, наши тепловые станции стали просто мишенями для ракет", - сказал президент.

По его словам, разрушения после ударов требуют времени для восстановления.

"Мы восстанавливаем каждый раз, когда россияне разрушают, но это действительно требует времени, многих усилий, оборудования. Что касается газа, это требует импорта газа, чтобы компенсировать уничтожение россиянами нашей собственной добычи", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что договоренности с Грецией сегодня - это важная часть большого энергетического пакета, который подготовили на эту зиму, чтобы обеспечить Украину газом.

"Поставка газа начнется уже в январе. И это важно, что в первом квартале будут реализованы наши первые договоренности. И также, кроме договоренности об оперативных поставках газа, есть и долгосрочные договоренности. Сегодня мы об этом говорили с премьер-министром. Наши руководители компаний энергетических об этом договаривались", - рассказал президент.

Поставки газа для Украины

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский отметил, что Украина договорилась о еще одном направлении поставок газа на время отопительного сезона.

"Мы закроем потребность почти 2 млрд евро на импорт газа", - подчеркнул президент.

По его словам, правительство Украины направило средства на финансирование импорта. При этом, помогают европейские партнеры, европейские банки - под гарантии Еврокомиссии, продолжается активная работа и с американскими партнерами - полное финансирование будет.

