Удобрение для яблонь и груш можно без труда сделать самому дома.

Если вы хотите в будущем году наслаждаться вкусными плодами, то стоит уже сейчас задуматься, чем подкормить фруктовые деревья на зиму. Опытные садоводы никогда не пропускают возможности повысить иммунитет своих деревьев и помочь им легко пройти период холодов.

Как и когда вносить удобрения под деревья осенью

Осенняя подкормка выполняет сразу несколько важных задач. Она готовит деревья к тяжелой зиме и весеннему пробуждению, повышает иммунитет, создает условия для полезной микрофлоры и обогащает грунт.

Существуют разные варианты, какие удобрения нужно вносить осенью под плодовые деревья:

Видео дня

фосфорные - помогают укрепить корни, накапливать сахара и белки, что делает плоды в новом году более сладкими и вкусными;

- помогают укрепить корни, накапливать сахара и белки, что делает плоды в новом году более сладкими и вкусными; калийные - повышают устойчивость к морозу;

- повышают устойчивость к морозу; органические - улучшают состав почвы, не допускают ее минерализации и делают землю более проницаемой;

- улучшают состав почвы, не допускают ее минерализации и делают землю более проницаемой; натуральные (зола и прочие) - обогащают грунт микроэлементами и позитивно влияют на ее структуру.

В то же время азотные перед зимой ни в коем случае брать нельзя. Они побуждают деревья расти и накапливать зеленую массу. В итоге дерево нарастит много побегов, которые погибнут от мороза. Азот нужен будет аж весной.

Вносить удобрения нужно за несколько недель до первых сильных морозов. Далее надо замульчировать землю вокруг ствола.

Какие удобрения вносят осенью под яблони и груши

В первую очередь рассмотрим три самодельных варианта подкормки. Вот, чем можно удобрить свои деревья:

разводим 50 граммов селитры в ведре кипятка и поливаем деревья у основания, после остывания жидкости;

в ведре кипятка и поливаем деревья у основания, после остывания жидкости; растворяем 100 граммов медного купороса в ведре воды и опрыскиваем яблони и груши, когда опадут все листья;

в ведре воды и опрыскиваем яблони и груши, когда опадут все листья; растворить 10 капель йода в ведре воды, поливаем у корня и мульчируем сеном.

Если не хочется заморачиваться, то можно для подкормки использовать фосфорно-калийное удобрение. Берем 200 граммов сульфата калия, 300 граммов суперфосфата, смешиваем их с перегноем и подкармливаем деревья. Есть и более простой вариант - всыпаем минимум по пять килограммов навоза в ствольный круг и мульчируем сеном.

Можно сделать внесение удобрений осенью под яблони и груши максимально простым. Для этого нужно купить в садовом магазине комплексное удобрение для плодовых деревьев. Важно уточнить, что это на осенний период, чтоб в составе не было азота. Далее используем по инструкции производителя.

Вас также могут заинтересовать новости: