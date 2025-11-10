Для того чтобы избежать штрафов, нужно следить за счетами.

Долги за коммуналку есть у многих украинцев - по состоянию на сентябрь 2025 года около 800 тысяч человек в стране имеют "хвосты" по оплате таких услуг. Узнайте, как можно узнать долги за коммуналку по адресу - обязательно ли куда-то идти, или же есть вариант быстро посмотреть такую информацию с телефона.

Как узнать долги за коммуналку квартиры или дома в Украине

Первый вариант, как проверить долги за коммуналку - зайти на сайт поставщика услуг, которые вас интересуют. Неудобство в том, что для каждого вида коммуналки придется искать отдельный сайт, то есть если вы пользуетесь горячей водой и отоплением, холодной водой и канализацией, светом, газом - это будут как минимум четыре разных сайта. На каждом из них придется вводить личные данные, создавать кабинет, если его у вас еще нет, копаться в квитанциях в поисках расчетных счетов и, в целом, тратить много времени.

Именно поэтому проще всего пользоваться мобильными приложениями онлайн-банкинга для таких целей. Например, в Приватбанке, А-банке и Монобанке есть вкладка "Коммунальные платежи". Зайдя в нее, вы можете добавить свой адрес, затем расчетный счет каждого поставщика и увидеть, сколько и за что вы платите. Там же будут отображаться и долги за коммуналку - где посмотреть их не составит труда. Более того - и оплачивать счета можно в том же приложении банка, просто вводя нужную сумму в поле для оплаты услуг того или иного поставщика.

Видео дня

Те, кто не может или не хочет пользоваться онлайн-сервисами, могут обратиться в отделение Укрпочты, отделение любого банка, ЖЭК или ОСМД. Оператор спросит у вас адрес, ФИО и номер личного счета, а затем сообщит о задолженностях по коммунальным платежам, если таковые имеются. Там же их можно и оплатить наличными или картой.

Обязательно ли погашать долги за коммуналку на оккупированной территории

Адвокат Богдан Кушнир объяснил, что на данный момент, пока действует военное положение, запрещено начислять пеню, штрафы и любые неустойки за долги по коммуналке, если жилье разрушено или находится на оккупированной территории.

По его словам, существует определенная бюрократическая процедура, которую нужно пройти, чтобы к человеку не применялись санкции. Так, украинец должен предоставить официальные доказательства того, что его жилье находится в оккупации или в зоне активных боевых действий, сам человек там не живет, поэтому коммуналкой не пользуется. Адвокат говорит, что в таком случае можно попросить не начислять услуги. В целом, любой украинец, как потребитель услуг, имеет право их не оплачивать, если ими невозможно пользоваться - отметил эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: