Россияне пытаются обойти главную оборонительную линию ВСУ на юге.

Российские успехи к северу от Гуляйполя стали следствием достаточно длительных усилий именно на этом направлении. Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

"Задача россиян заключается в том, чтобы обойти Гуляйполе и таким образом блокировать наш узел обороны и либо окружить его, либо заставить наших военных постепенно отступать. Это касается и Орехова, который является так же важным логистическим направлением на юго-восток от Запорожья", - пояснил он.

Третий узел украинской обороны на Запорожье, ставший поперек горла захватчикам - город Степногорск, стоящий на "берегу" бывшего Каховского водохранилища. По словам Жмайло, россияне пытаются обходить его через плавни и дно бывшего водохранилища. Но из-за молодого ивового леса действовать там россиянам очень сложно.

"Эту зону мы контролируем соответственно нашими дронами. Что касается сжигания леса, то они сами не заинтересованы в этом, потому что россиянам нужно какое-то прикрытие, чтобы по нему продвигаться. Но они постоянно пытаются находить менее заросшие щели и, скажем так, им уничтожать этот лес самим невыгодно, потому что им он нужен для того, чтобы как-то продвигаться незаметно и образовывать большую серую зону. Сказать, что пока эта тактика им дала какие-то успехи, нельзя", - рассказал Жмайло.

Война в Украине: ситуация на фронте

Как писал УНИАН, по данным проекта DeepState, Силы обороны отбросили противника вблизи Шахово в зоне так называемого Добропольского прорыва в Донецкой области. В то же время россияне продвинулись во Владимировке и вблизи Софиевки в Донецкой области.

Также мы рассказывали, что россияне пытаются вытеснить украинских воинов с позиций в районе Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов возле Херсона. Для этого враг активно обстреливает правый берег Днепра КАБами и артиллерией.

