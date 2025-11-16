По словам Орбана, военные возможности 27 государств-членов ЕС значительно превосходят потенциал Москвы.

Угроза нападения России на страны Европейского Союза и НАТО является преувеличенной. У Москвы не хватит ресурсов для такой масштабной войны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в подкасте MD meets главы немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера.

"При всем уважении я считаю смехотворным говорить, что Россия нападет на ЕС или на НАТО, просто потому, что она недостаточно сильна. Мы гораздо сильнее... Уже более трех лет россияне не могут полностью захватить Украину. Как мы, в Европе, можем утверждать, что мы слабее России?", - сказал он.

Орбан отметил, что население ЕС в три раза больше российского. Также он уверен, что военные возможности 27 государств-членов блока значительно превосходят потенциал Москвы.

Тем не менее, премьер Венгрии считает, что возможное поражение российского диктатора Владимира Путина в Украине может повысить риск применения Россией ядерного оружия. Он также в очередной раз обвинил страны Европы в "поддержке войны". По его словам, время работает скорее на россиян, чем на ЕС.

России хватит двух бригад, чтобы покончить с НАТО

Ранее полковник немецкой армии Армин Вагнер заявил, что целью России в вероятном конфликте с НАТО может стать не прорыв к Ла-Маншу, а развал Альянса изнутри. По его словам, толчком к этому может стать ограниченная военная операция, проведенная силой буквально двух бригад.

Вагнер поделился, что в 1970-80-х годах планировщики НАТО считали наиболее вероятными сценарии полномасштабной войны с СССР, в ходе которой орды советских танков будут рваться через Западную Германию к Ла-Маншу. Однак тепер все более очевидно, что агрессия Москвы против НАТО будет более ограниченной в военном плане, но более интенсивной в информационной сфере.

