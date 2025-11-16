Путин достиг лимита в том, как может ограничить собственное общество ради военных нужд.

Россия готова продолжать войну, но не планирует увеличивать военные расходы в следующем году. Хотя предыдущие годы непрерывно их повышала, дотянув федеральные расходы на войну до 8% ВВП.

Об этом в комментарии Espreso.tv сказал шведско-американский экономист и дипломат, эксперт по вопросам национальных экономик Украины, России и стран бывшего СССР Андерс Аслунд. Он добавил, что Украина тратит на войну до 50 процентов ВВП.

"Это четко показывает, что для Украины эта война является борьбой за само существование. Для Путина война может иметь личное экзистенциальное измерение, но для России в целом - нет. Он больше не может существенно увеличивать военные расходы, потому что российское общество уже не готово нести большие жертвы ради этой войны", - сказал Аслунд.

Он добавил, что следствием этого решения является перевод России в режим длительной войны. При этом основной акцент делается не на расширении военных усилий, а на поддержании их на нынешнем уровне.

В то же время он скептически относится к мысли, что Россия проведет еще одну волну мобилизации. Ведь когда Путин объявлял мобилизацию в сентябре 2022 года, то около миллиона молодых людей в возрасте от двадцати до тридцати лет выехали из РФ.

"После этого Кремль делает ставку на призыв из более бедных регионов - на менее подготовленных солдат, которым выплачивали большие премии. Но эти доплаты финансировались из региональных бюджетов, которые сейчас находятся в очень сложном состоянии. И, судя по имеющимся данным, размер этих премий сократился до четверти или даже пятой части от прошлогоднего уровня", - сказал экономист.

Он спрогнозировал, что Путин столкнется со все большими трудностями и с набором солдат в целом, и особенно с поиском более подготовленных военных. А северокорейцы, индийцы и африканцы, которых он пытается вербовать, это не те качественные солдаты, в которых нуждается российская машина.

"Похоже, Путин осознает, что победы достичь не может, но нацелен на то, чтобы продолжать войну как можно дольше. Для него плохая война лучше "хорошего мира". Любое перемирие или мирное соглашение вернут солдат домой, и тогда они спросят: "Зачем вы вообще начали эту войну?", - сказал эксперт.

Он напомнил, что более 200 тысяч российских военных уже погибли, а еще от 600 до 800 тысяч получили ранения. По его оценке, это колоссальная потеря для России. Он сравнил ситуацию с временами после Афганской войны, которую вел Советский союз. Тогда ветераны Афганистана дестабилизировали Советский Союз, а теперь такие же процессы будут происходить значительно масштабнее, оценивает эксперт.

"Поэтому Путин не может позволить себе ни мира, ни даже прекращения огня. Ему нужно продолжать войну как можно дольше. Именно война дает ему возможность оправдывать свою власть и поддерживать репрессивную систему управления", - заключил Аслунд.

С кого Путин хочет брать пример

Также Андерс Аслунд отметил, что российский диктатор Владимир Путин регулярно ссылается на трех жестоких исторических фигур: Ивана Грозного, Петра Первого и Екатерину Вторую. При этом избегает упоминаний о двух либеральных правителях - Александре I и Александре II, который, в частности, отменил крепостное право. При этом, по мнению эксперта, Екатерина Вторая олицетворяет путинский идеал. "Она была империалистической, репрессивной правительницей, которая лично жила в огромной роскоши", - прокомментировал он.

Больше о состоянии бюджета РФ

Как писал УНИАН, в последние два месяца бюджет России вернулся к дефициту после нескольких месяцев профицита. Доходы в октябре упали с 3,2 до 3 трлн рублей, а расходы выросли с 2,8 до 3,4 триллиона. В том числе упали нефтегазовые доходы.

