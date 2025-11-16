Из-за массового распространения дронов со времени после захвата Бахмута российские оккупанты полностью изменили тактику просачивания в украинские города.

Между наступлением российской армии на Бахмут и Покровск прошло относительно немного времени, однако способы ведения Россией войны в Украине значительно изменились за это время, пишет CNN.

Представление об этом дает постапокалиптическая сцена, когда колонна российских солдат под прикрытием густого тумана движется в направлении Покровска. Некоторые военные едут на мотоциклах и мопедах, другие стоят на задней части старого пикапа.

Если оккупантам удастся захватить Покровск, то это будет самый большой город, захваченный россиянами после Бахмута в мае 2023 года.

"Как и Бахмут, Покровск почти полностью разрушен, и его стратегическое значение сейчас значительно уменьшилось. Но, как и Бахмут раньше, Покровск также стал символом сопротивления Украины", - написали авторы.

Именно поэтому российский диктатор Владимир Путин готов заплатить за него почти любую цену. И поэтому украинская армия "продолжает удерживать его, несмотря на то, что ситуация становится все более безнадежной".

Изменение российской тактики

Россия медленно продвигается на Покровск уже почти два года, после прорыва в Авдеевке в начале 2024 года. Издание пишет, что хотя судьба Бахмута и Покровска может казаться очень похожей, солдаты на местах, военные наблюдатели и аналитики говорят, что подход России к ним очень отличается. По мнению авторов, изменение тактики свидетельствует о том, как развивалась война в течение последних двух лет.

"Наступление на Покровск отличается от Бахмута, где проводилось гораздо более жесткое, прямое фронтальное наступление на городскую местность. В Покровске оперативной целью является окружение украинских войск, а не обязательный захват кварталов один за другим", - сказал CNN Мейсон Кларк, директор проекта "Защита Европы" в Институте изучения войны (ISW).

Главной причиной изменений стало массовое распространение дронов. К тому же последние технологические достижения позволяют использовать их в гораздо большем количестве и на значительно больших расстояниях. Это расширило "зоны поражения" по обе стороны линии фронта и значительно усложняет продвижение.

При этом российские оккупанты крайне редко используют тяжелую бронетехнику для силовых прорывов и все чаще пытаются проникнуть на украинскую территорию с помощью нетрадиционных транспортных средств, таких как мопеды и квадроциклы.

Военный из 129-й бригады ВСУ, который сейчас дислоцируется вблизи Константиновки, рассказал CNN, что первая встреча его подразделения с россиянами на багги была "крайне неожиданной".

"Это логично. Мы наносим удары дронами, и им легче передвигаться на легком транспорте", - сказал он.

Уменьшение групп

При этом российские штурмовые группы тоже становятся меньше. Они сократились с 5-7 человек до 3. Солдат из 129-й бригады рассказал, что большую группу врага сейчас не встретить даже в городской застройке.

"Но их трудно отслеживать с помощью разведывательных дронов, потому что на экране меньше движения", - сказал солдат.

Другой боец из украинской дронной группы "Острые козырьки" также отметил, что россияне часто движутся группами по трое. Он добавил, что потери остаются высокими.

"Они рассчитывают на то, что двое будут уничтожены, но один все равно доберется до города и закрепится там. За день может пройти около сотни таких групп", - сказал он.

Министерство обороны Великобритании оценивает, что из более 1,1 миллиона жертв, которые понесла Россия с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, треть была убита или ранена в этом году.

"Это возможно для россиян, потому что они согласились на очень медленный темп продвижения, и такой оперативный подход действительно движется очень медленно, тогда как в 2022 и 2023 годах они все еще уделяли большее внимание быстрому продвижению", - сказал Кларк.

Медицинская эвакуация становится невозможной

В то же время, из-за дронов усложнилась и эвакуация украинских воинов. Украинский военный медик с Покровского направления сказал, что эвакуация из Покровска и Мирнограда сейчас почти невозможна, поскольку эвакуационные транспортные средства не могут приблизиться ближе чем на 10-15 километров. И даже такое расстояние остается чрезвычайно рискованным из-за дронов.

"Тяжелораненые не добираются до пункта стабилизации. Если кто-то получил умеренные ранения, он прибывает ко мне в тяжелом состоянии, если ему вообще повезло добраться. Легкие ранения прибывают как умеренные", - сказал он.

Ситуация в Покровске - последние новости

Напомним, что сейчас окружения украинских позиций в Покровске нет. Однако, там продолжаются городские бои с оккупантами. В частности, бойцы не позволяют врагу выйти на Мирноградскую трассу и перерезать ее.

По данным Генштаба, военным поставлена задача уничтожать наступательный потенциал врага и его резервов. В Генштабе отметили, что на Покровском и Запорожском направлениях оборонительная операция продолжается.

