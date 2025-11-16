В случае перерезания кабеля, Гренландия или Фарерские острова могут оказаться без связи на несколько месяцев.

В арктических странах считают, что угроза гибридной войны со стороны России, которую называют ответственной за повреждение подводных интернет-кабелей, перемещается из Балтийского моря на крайний север в Арктику. Как пишет The Financial Times, под угрозой в первую очередь могут оказаться Гренландия, Исландия и Фарерские острова. Это все отдаленные от материка острова.

Издание отметило, что сейчас эти острова имеют ограниченное количество подводных кабелей. Особенно, если сравнить их в Великобританией. В частности, Фарерские острова имеют только два кабеля.

Поэтому Дания и Гренландия планируют построить новый кабель передачи данных между собой, а отдаленные Фарерские острова ведут переговоры о прокладке линии через свой архипелаг. Депутат парламента Дании от Гренландии Аая Хемниц заявила, что на огромном арктическом острове был один интернет-кабель из Канады и один из Исландии.

"Уязвимость, которую вы видите в западном мире, здесь можно умножить на 1000. Если вы перережете один из наших кабелей, у нас не будет интернета шесть-девять месяцев", - сказала журналистам Аая Хемниц.

Построение дополнительного кабеля помогает гарантировать, что в случае повреждения одного соединения другие смогут поддерживать бесперебойную связь.

В прошлом месяце Дания заявила, что потратит 8,7 миллиарда долларов на истребители F-35 и усиление безопасности в Арктике, включая новый кабель в Гренландию. Возможность подключения также обсудит с Фарерскими островами.

Издание отмечает, что удаленность и низкая заселенность Арктики делают ее уязвимой к гибридным угрозам. Хотя регион до сих пор избегал громких инцидентов, чиновники подозревают, что некоторые нападения могли произойти незамеченными.

Несколько кабелей уже были повреждены в Арктике или поблизости, но виновника не установили. Кабель, соединяющий Шетландские, Оркнейские и Фарерские острова с Шотландией, недавно повреждался трижды: один раз в 2022 году и дважды в 2025 году. Это повлияло на доступность интернета на шотландских островах.

В январе 2022 года был поврежден кабель передачи данных к норвежскому арктическому архипелагу Шпицберген. Общественный вещатель NRK установил, что российская рыбацкая лодка перед этим пересекала его более 140 раз, но прокуроры закрыли дело.

Многие арктические страны имеют резервные соглашения со спутниковыми компаниями для работы интернета, но они охватывают лишь небольшую часть связи. В частности, спутниковая связь удовлетворит лишь 1% потребностей Гренландии.

Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоттир заявила Financial Times, что Исландия имеет резервное соглашение, которого "достаточно для критически важных потребностей".

Как писал УНИАН, в Дании уверены, что в течение последних двух десятилетий Россия усиливает свои наступательные возможности в Арктике. Как рассказывали датские чиновники журналистам, как только Россия получит возможность, она попытается создать гораздо большую угрозу в арктическом регионе.

Британские военные отрабатывают подобную возможность, тренируясь в горах на севере Норвегии. Во время учений они моделировали ситуацию российского нападения на север НАТО через год после прекращения огня в Украине.

