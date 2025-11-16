Пользователи сравнили пару с известными киногероями.

Известный украинский телеведущий Григорий Решетник, который получил известность благодаря шоу "Холостяк" показал трогательные фотографии со своей женой Кристиной.

Архивными кадрами Григорий поделился в Instagram. Он отметил, что эти фото были сделаны еще в начале отношений с Кристиной в 2010 году.

Телеведущий в очередной раз выразил свои чувства любимой и показал, как выглядел до старта украинской адаптации романтического шоу "Холостяка".

Видео дня

"Я и май лав (моя любовь - УНИАН). 2010 год. Еще до появления проекта", - написал он.

Эти кадры вызвали обсуждение в сети. Пользователи Threads отметили, что архивные фото звездных супругов напоминают им скорее фильм "Сумерки", чем шоу "Холостяк", с которым обычно ассоциируют Григория:

"Мне трудно воспринимать юного Гришу. В моей голове он сразу родился таким, как сейчас и сразу ведущий "Холостяка".

"Если бы "Сумерки" снимали в Украине".

"А какие вы там еще юные. Интересные такие фото!"

К слову, Григорий и Кристина Решетники поженились как раз в 2010 году. Пара, которая воспитывает троих сыновей, недавно отметила 15-ю годовщину брака. Впрочем, супруги также спровоцировали слухи о пополнении, все из-за фото с розовыми цветами.

Вас также могут заинтересовать новости: