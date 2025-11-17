Немало китайских товаров после введения международных санкций против России заменили западные.

После полномасштабного российского вторжения в Украину Китай официально стал "лучшим другом Кремля". При этом, некоторые российские официальные лица, а также спецслужбы по-прежнему с глубоким подозрением относятся к Пекину. А вот согласно результатам опроса, большинство рядовых граждан России, наоборот имеют к КНР и всему китайскому симпатию, сообщает Радио Свобода.

Издание объясняет это тем, что интерес у граждан к Китаю вырос на фоне того, что российские власти объявили все западное "враждебным и бездуховным". Там заявляют о "золотой эре" в отношениях с КНР. Примечательно, что и китайская пропаганда поддерживает тезис о теснейшем сотрудничестве с Россией.

Дружба между Россией и Китаем

Видео дня

В сентябре на встрече в Монголии, которая состоялась по инициативе Пекина, китайский лидер подчеркнул, что хочет укреплять политическое взаимодействие с Москвой и вместе "устранять внешние препятствия".

Издание также упоминает заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы том, что Россия и Китай "имеют много общего", а народы этих стран "объединяют давние традиции дружбы и взаимной поддержки".

Отмечается, что экономика России из-за начатой войны против Украины и введенных против нее санкций оказалась в критической зависимости от Китая. КНР заменил западные потребительские товары, которые россияне теперь не могут купить из-за санкций, на собственные.

Кроме этого, издание напомнило, что Китай также является крупнейшим покупателем российских энергоносителей.

Мода на все китайское

Поэтому в российском обществе возникла мода на все китайское: изучение языка, кино, искусство и поп-культуру, а также на туристические поездки. Кроме этого, на улицах российских городов теперь можно чаще увидеть китайские автомобили.

В частности, российская элита стремится нанять для своих детей китайских нянь, а музеи и концертные залы в Москве и Санкт-Петербурге активно рекламируют китайские выставки и шоу.

Данные соцопроса

Государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который имеет тесные связи с Кремлем, еще полтора года назад приводил данные, что семеро из десяти россиян характеризуют отношения двух стран как дружеские и добрососедские, что является максимумом за все время наблюдений.

Также результаты опроса показали, что по мнению 76% респондентов, Китаю удалось полностью (18%) или в определенной степени (58%) заменить Запад как экономического партнера России и компенсировать западные санкции.

Также в "Левада-Центре" проводили похожий опрос, и авторы исследования отметили, что положительное отношение к Китаю среди россиян бьет все рекорды. В то же время, к странам Запада оно находится на историческом минимуме.

Участники опроса старшего возраста, как отмечает издание, с теплотой отзывались о китайцах как о носителях "традиционных ценностей" в отличие от "бездуховного Запада".

Как показали результаты опроса, многих россиян интересует возможность отдыха в Китае и шопинг. По состоянию на конец 2024 года в КНР уже побывали более 6% россиян и почти половина жителей Дальнего Востока России.

Поэтому, по мнению социологов, сейчас Китай во многом воспринимается российским общественным мнением как противовес Западу, "анти-Америка".

Сотрудничество России и Китая: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что инженеры российского "Газпрома" начали работу над дорогостоящими техническими проектами по строительству нового газопровода "Сила Сибири 2" в Китай. Указывается, что он будет транспортировать 50 млрд кубометров газа в год. Это является для России единственной надеждой на компенсацию части утраченного экспорта в Европу

Также мы писали, что Китай увеличил усилия по импорту российского газа, на который США наложили санкции. Это закладывает основу для развития внутреннего "теневого флота" - судов, которые могут перевозить охлажденный газ и обходить ограничения, наложенные на одну из ведущих отраслей Кремля. Как свидетельствуют данные спутников, танкер CCH Gas, который перевозит запрещенный российский груз, пытается скрыть свое местонахождение при приближении к порту в Китае.

Вас также могут заинтересовать новости: