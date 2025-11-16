Отмечается, что финансовое бремя аренды продолжает сильно давить на украинских беженцев.

Более 236 тысяч зданий были разрушены или повреждены во время войны в Украине. В то же время более 2,5 млн единиц жилья - около 10% жилого фонда - было повреждено или недоступны из-за продолжающегося конфликта. Об этом говорится в докладе, который опубликовала Международная организация по миграции (IOM) ООН.

"Недостаток муниципального жилья в сочетании с недостаточно регулируемым рынком аренды и масштабным перемещением населения, вызванным бегством от войны, вызвали серьезное давление на доступность и ценовую доступность жилья", - говорится в докладе.

В ООН оценивают, что около 10,6 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома - это почти четверть довоенного населения страны, большинство из которых выехали за границу.

Видео дня

"Две трети из 3,7 миллиона человек, которые остались, испытывают трудности с оплатой нового жилья. Для многих зависимость от рынка аренды исчерпала семейные сбережения", - добавляют в отчете.

Согласно докладу, "финансовое бремя аренды продолжает сильно давить на перемещенные домохозяйства", ведь им нужно тратить 50% или более своих доходов на аренду.

"IOM стремится помочь внутренне перемещенным лицам и общинам, которые их принимают, построить стабильное будущее. Это включает обучение новым навыкам, поиск работы и обеспечение стабильного жилья", - отметил руководитель миссии МОМ в Украине Роберт Тернер.

В пресс-службе ООН подчеркнули, что партнеры по гуманитарной помощи и развитию продолжают поддерживать перемещенных лиц в доступе к жилью, предоставляя финансовую и юридическую помощь. Кроме того, ООН реализует инициативы по обеспечению средств к существованию, "дополняя усилия местных органов власти по расширению или восстановлению муниципального жилищного фонда".

Война в Украине - последние новости

Ранее глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Алексей Харченко сообщил, что на оккупированной Луганщине россияне мобилизовали первых резервистов. Он отметил, что такие "специальные сборы" будут продолжаться в течение двух месяцев.

"В каждой административно-территориальной единице военкоматы установили соответствующий план нового варианта принудительной мобилизации", - подчеркнул Харченко.

Также сообщалось, что россияне убили вдову первой жертвы Чернобыльской катастрофы. Как стало известно, ее муж работал старшим оператором главного циркуляционного насоса 4-го энергоблока ЧАЭС. Его тело навсегда так и осталось где-то под завалами на станции.

Отмечается, что в результате российского удара квартира Натальи Ходимчук выгорела полностью. Сама женщина получила тяжелые ожоги и была госпитализирована в больницу. В ночь на 15 ноября она умерла в возрасте 73 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: