Осенью необходимо удобрять почву, так как она могла сильно истощиться во время выращивания культур.

Опытные дачники и огородники давно знают, что для получения хорошего урожая важно повышать питательность грунта. Делать это нужно не только в процессе выращивания ягод, фруктов и овощей, но и в период покоя, когда земля отдыхает между посевами.

В осенне-весенний период многие огородники перекапывают свой участок, внося при этом минеральную и органическую подкормку. Мы разобрались, какие удобрения нужно вносить под зиму.

Чем можно улучшить почву осенью

В течение сезона растения вытягивают из земли большое количество питательных веществ. Потребности зависят от самой культуры:

картофелю требуется калий;

луковые и капустные - поглощают серу;

капуста и зелень - азот;

помидорам, огурцам и баклажанам нужно все, что может дать грунт.

В итоге после сбора урожая почва может быть истощенной. Понимание того, какие культуры вы выращивали на участке, подскажет вам, что заложить в грядку осенью, чтоб восстановить урожайность.

Как известно, в природе грунт редко остается голым. На нем растут разные растения, которые с наступлением холодов будут перепревать и сгнивать, тем самым напитывая землю перед новым сезоном.

Однако с огородом совершенно другая ситуация. На нем выращивают только выбранные растения, которые затем полностью убирают с земли. Сорнякам также не дают расти. В итоге земля отдает питательные вещества, но ничего не получает назад. В ней становится меньше органики и дождевых червей, которым просто нечего есть. Из-за этого грунт станет рыхлым и будет быстро выветриваться.

Чтоб быстро исправить ситуацию, стоит внести в почву перегной. Он быстро поправит ситуацию и является лучшим видом органики для этих целей.

На зиму можно вносить полуперепревший навоз. Впереди будет много месяцев, чтоб лишний аммиак ушел, а почва получила больше питательных веществ.

Это удобрение принято заделывать на небольшую глубину - на полштыка лопаты. На квадратный метр истощенного песчаного грунта надо взять полтора ведра перегноя, для глинистого - ведро, а для чернозема - половину этой емкости для поддержания урожайности.

В то же время внесение этой подкормки достаточно хлопотное. Удобрение надо заказать, доставить, раскидать по участку и затем перекапывать. Кроме того, в перегное часто селится медведка. Уничтожение этого вредителя очень сложный процесс.

Поэтому мы рассмотрим, чем удобрить огород осенью, если нет навоза. Альтернативой может стать обычный компост. Более того, его можно даже самостоятельно изготавливать каждый год. Выделите место под компостную кучу и выбрасывайте туда бытовые отходы и сорняки. С течением времени вы получите большое количество собственного удобрения.

Важно прослаивать растительные остатки грунтом, чтоб там не происходил процесс гниения. Также можно приобрести в садоводческом магазине живые бактерии для компостирования. Готовое удобрение легко вносить в грунт.

Еще один натуральный вариант - это сидераты. Нужно посеять растения, которые вам нужны. Ранее мы уже рассказывали какие и когда сеять сидераты осенью для разных целей, но сейчас нас больше интересует сам вопрос удобрения грунта.

Для заделки в почву сидераты не нужно выдергивать. Когда они вырастут, берем тяпку и скашиваем их. Далее нужно присыпать растения землей. Корни будут разлагаться и питать бактерии, дождевых червей. В то же время стебли станут своеобразным компостом, который не нужно долго собирать.

Напоследок рассмотрим, какие удобрения вносят осенью под перекопку, если нет времени на компост, навоз или сидераты. Покупную подкормку можно вносить под перекопку или, если упустили момент, просто разбросать сверху.

Для этого надо приобрести в магазине одно из этих средств:

монофосфат;

нитроаммофоску;

экоплант;

сульфат калия;

одинарный суперфосфат.

На упаковке будет указана дозировка и способ применения, которые рекомендует производитель конкретного средства.

